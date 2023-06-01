خطوات تفعيل ربط حساب واحد لتطبيق واتساب بهواتف متعددة

قامت واتساب مؤخرا بإضافة خاصية تسمح للمستخدمين باستخدام حساب واتساب واحد على أكثر من هاتف، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تفعيل خاصية ربط حساب واحد لتطبيق واتساب بهواتف متعددة.

تفعيل خاصية واتساب

- فى البداية يجب تحديث تطبيق واتساب بالأجهزة المراد تطبيق الخاصية الجديدة بها وذلك إلى أحدث إصدار.

- يمكن بعد التحديث استخدام حساب واتساب واحد على 4 أجهزة مرتبطة في وقت واحد دون الحاجة إلى إبقاء الهاتف الأساسي متصلًا.

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- يجب العلم انه لاستخدام الخاصية باستمرار فإنه من المهم تسجيل الدخول إلى الهاتف الأساسي كل 14 يومًا للحفاظ على اتصال الأجهزة المرتبطة بالحساب.

- بالنسبة لهواتف أندرويد يتم فتح تطبيق واتساب على الهاتف الأساسي ثم الضغط فوق المزيد من الخيارات ثم الأجهزة المرتبطة ثم ربط جهاز.

- فتح الهاتف الأساسي وإذا كان الجهاز يحتوي على مصادقة مقاييس حيوية، فيتم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة إذا لم يتم تمكين المصادقة البيومترية، فستتم المطالبة بإدخال رقم التعريف الشخصي المستخدم لإلغاء قفل هاتفك ثم بتوجيه الهاتف الأساسي إلى شاشة الجهاز المراد ربطه لمسح رمز الاستجابة السريعة.

واتساب على هواتف آيفون

- بالنسبة لهواتف آيفون يتم فتح تطبيق واتساب على الهاتف ثم الانتقلل إلى إعدادات واتساب الأجهزة المرتبطة وابضغط على ربط جهاز وفتح قفل iPhone وفى حال استخدام نظام iOS 14 أو أقدم يتم استخدم Touch ID أو Face ID لفتح القفل وإذا لم يتم تمكين المصادقة البيومترية، فستتم المطالبة بإدخال رقم التعريف الشخصي المستخدم لإلغاء قفل الهاتف ثم توجيه آيفون إلى شاشة الجهاز المراد ربطه لمسح رمز الاستجابة السريعة.

- بالنسبة للحاسبات يتم فتح واتساب ويب أو نسخة الحاسب على الجهاز المراد ربطه ومسح الرمز ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي.

وكانت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب،قد أصدرت تحديثات وتطورات جديدة في تطبيق واتساب اعتبارا من اليوم.

ويمكن من خلال التحديثات الجديدة إتاحة فتح التطبيق عبر أكثر من هاتف جوال، بعد أن كان غير متاح لدى المستخدم أن يفتح التطبيق عبر أكثر من جهاز محمول.

وذلك وفقا لما أعلنه مارك زوكربيرج المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميتا، عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، الدخول إلى حساب واتساب على أكثر من هاتف محمول، بحد أقصى أربعة أجهزة.