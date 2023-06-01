أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 793 شاحنة و107 سيارات حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 444 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، القاهرة والحرية وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس

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كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا بموانيها.