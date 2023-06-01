محافظ بورسعيد: قرب انتهاء تطوير شارع الجمهورية ببورفؤاد
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن قرب إنتهاء أعمال التطوير الجارية بشارع الجمهورية ببورفؤاد ،والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها شوارع محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية، رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.
وأكد محافظ بورسعيد ان اعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الأضاءة وتجميل جانبي الطريق، فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية، لافتا أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد.
ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطرق الحيوية، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن وتقديم كافة سبل الراحة له والإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.
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