الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية

منطقة الوادي الجديد
منطقة الوادي الجديد الأزهرية، ڤيتو

عقد عبدالله سعيد عبدالله، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بحضور صلاح أدم محمد مدير إدارة الأمتحانات، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية، إجتماعًا موسعًا، بالساده رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهريه للعام الدراسي 2023/2022.  

 

استهل عبدالله، اللقاء بالترحيب بالحضور مقدمًا لهم جميعًا التهنئه بمناسبه قرب حلول عيد الأضحى المبارك  وانتهاء العام الدراسي علي خير، والوصول الي المحطه الأخيرة للعام وهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريه، داعيًا الله أن يكلل مجهود أبنائنا الطلاب بالنجاح والتفوق والنجاح، بعد عام طويل ينتظر فيه أولياء الأمور قبل الطلاب نجاح أبنائهم لنسيان اي تعب وسهر بجانب أبنائهم.   

Advertisements

 

وأشار مدير المنطقة الأزهرية، خلال الإجتماع، إلي مدي أهمية امتحانات الشهادة الثانوية ليس فقط علي مستوي المنطقة ولكن علي مستوي قطاع المعاهد الأزهرية.   

 

وشدد علي إتباع كافه التعلمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، ذاكرًا بأن قطاع المعاهد الأزهرية علي إتصال دائما ومستمر علي مدار اليوم والساعه للاطمئنان علي استقرار سير الأمتحانات واللجان. 

 

  كما شدد علي توفير جميع أدوات اللجنه من مراوح داخل اللجان والمياه المثلجه، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك عدم السماح لأعضاء اللجنه بتواجد الهاتف معهم داخل اللجنة، وعدم تواجد أي فرد داخل اللجنه ليس له علاقة باللجنة وعدم تواجد أولياء الأمور في محيط اللجنه. 

 

مطالبًا الساده أعضاء اللجنه بأقصى درجات ضبط النفس وتهيئه الأجواء للطلاب وعدم توتر الأجواء للطلاب. مؤكدا علي فتح وغلق مظاريف الأسئلة من داخل المقرر وليست خارجه، فيما تم فتح باب الحوار مع الحضور ودار حوارا مطولًا للرد علي جميع الأستسفارات المتعلقه باللجنة.  

 

 الجدير بالذكر أن الإمتحانات تعقد مستوي الإدارت التعليميه خمس لجان، لجتنين بإدارة الخارجه التعليمية، "لجنه معهد ناصر الثانوي ولجنه معهد باريس الثانوي"، ولجنه معهد بنين موط الثانوي، ولجنه معهد فتيات موط الثانوي، ولجنه مجمع معاهد الفرافرة، وفي نهايه اللقاء تمني الجميع التوفيق والسداد وأن يكلل مجهود ألجميع بالنجاح والتوفيق والسداد والتميز الدائم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية منطقة الوادي الجديد الأزهرية استمارة الثانوية الأزهرية 2023 الامتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية لجان الشهادة الثانوية الأزهرية مدير ادارة الامتحانات

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية