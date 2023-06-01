الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية

عقد عبدالله سعيد عبدالله، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بحضور صلاح أدم محمد مدير إدارة الأمتحانات، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية، إجتماعًا موسعًا، بالساده رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهريه للعام الدراسي 2023/2022.

استهل عبدالله، اللقاء بالترحيب بالحضور مقدمًا لهم جميعًا التهنئه بمناسبه قرب حلول عيد الأضحى المبارك وانتهاء العام الدراسي علي خير، والوصول الي المحطه الأخيرة للعام وهي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريه، داعيًا الله أن يكلل مجهود أبنائنا الطلاب بالنجاح والتفوق والنجاح، بعد عام طويل ينتظر فيه أولياء الأمور قبل الطلاب نجاح أبنائهم لنسيان اي تعب وسهر بجانب أبنائهم.

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وأشار مدير المنطقة الأزهرية، خلال الإجتماع، إلي مدي أهمية امتحانات الشهادة الثانوية ليس فقط علي مستوي المنطقة ولكن علي مستوي قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد علي إتباع كافه التعلمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، ذاكرًا بأن قطاع المعاهد الأزهرية علي إتصال دائما ومستمر علي مدار اليوم والساعه للاطمئنان علي استقرار سير الأمتحانات واللجان.

كما شدد علي توفير جميع أدوات اللجنه من مراوح داخل اللجان والمياه المثلجه، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب وكذلك عدم السماح لأعضاء اللجنه بتواجد الهاتف معهم داخل اللجنة، وعدم تواجد أي فرد داخل اللجنه ليس له علاقة باللجنة وعدم تواجد أولياء الأمور في محيط اللجنه.

مطالبًا الساده أعضاء اللجنه بأقصى درجات ضبط النفس وتهيئه الأجواء للطلاب وعدم توتر الأجواء للطلاب. مؤكدا علي فتح وغلق مظاريف الأسئلة من داخل المقرر وليست خارجه، فيما تم فتح باب الحوار مع الحضور ودار حوارا مطولًا للرد علي جميع الأستسفارات المتعلقه باللجنة.

الجدير بالذكر أن الإمتحانات تعقد مستوي الإدارت التعليميه خمس لجان، لجتنين بإدارة الخارجه التعليمية، "لجنه معهد ناصر الثانوي ولجنه معهد باريس الثانوي"، ولجنه معهد بنين موط الثانوي، ولجنه معهد فتيات موط الثانوي، ولجنه مجمع معاهد الفرافرة، وفي نهايه اللقاء تمني الجميع التوفيق والسداد وأن يكلل مجهود ألجميع بالنجاح والتوفيق والسداد والتميز الدائم.

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