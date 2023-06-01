الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

استقالة ماسكيرانو من تدريب منتخب شباب الأرجنتين بعد الخروج من كأس العالم

ماسكيرانو،فيتو
ماسكيرانو،فيتو

كأس العالم للشباب، أعلن خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين للناشئين تحت 20 عاما، عقب إقصاء الألبيسيليستي من المونديال، أنه قدم استقالته للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

استقالة ماسكيرانو

وقال ماسكيرانو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها فريقه لصالح نيجيريا 0-2، في ثمن نهائي مونديال تحت 20 عاما، إنه يفكر في "الاستمرار بمنصبه حتى يتخذ رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا قرارا بعد أن تلقى الاستقالة".

وأضاف "يجب تهنئة نيجيريا.. قدموا مباراة رائعة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء الدفاعية بهدفين قضيا على آمالنا".

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واختتم: "ستستمر الحياة، الأمر مؤلم، نشعر بألم في الروح. أعتقد أننا بذلنا كل ما لدينا كي نستطيع المواصلة في هذه البطولة، لكنني أرحل شاعرا بالهدوء بعد أن أظهرنا شخصيتنا".

وكان المدرب قد سبق وقدم استقالته حين خرجت الأرجنتين من بطولة أمريكا الجنوبية في تلك الفئة العمرية، والتي أقيمت في كولومبيا شهر فبراير الماضي، ما أخرج بلاده من المونديال.

وستواجه نيجيريا في ربع النهائي الفائز من مواجهة الإكوادور وكوريا الجنوبية.

وسبق وأن حلت نيجيريا وصيفة مرتين لمونديال تحت 20 عاما في 1989 أمام البرتغال، وفي 2005 أمام الأرجنتين، كما حلت ثالثة في نسخة 1985.
 

تونس تخسر أمام  البرازيل

من ناحية أخرى ودع المنتخب التونسي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد الضاوي كريستو نجم الأهلي، بطولة كأس العالم للشباب من دور الـ16 بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي بنتيجة 4/ 1.

 

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سجل رباعية البرازيل كل من ماركوس ليوناردو، أندري سانتوس هدفين، ماتيوس مارتينس، بينما سجل هدف تونس الوحيد اللاعب محمد غربال.

 

مشاركة كريستو 

وشارك محمد الضاوي كريستو مع المنتخب التونسي في المباراة بشكل كامل وتسبب في طرد مدافع البرازيل في الشوط الأول.

 

قرعة كأس العالم للشباب

المجموعة الاولى: الأرجنتين، أوزبكستان، جواتيمالا ونيوزيلندا

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الإكوادور، فيجي وسلوفاكيا

المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، وكولومبيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا، البرازيل، نيجيريا وجمهورية الدومينيكان

المجموعة الخامسة: الأوروجواي، العراق، إنجلترا وتونس

المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا، جامبيا وهندوراس

 

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