الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بإدارات الأمن والنظافة بالديوان العام (صور)

لقاء محافظ بورسعيد
لقاء محافظ بورسعيد مع العاملين، فيتو

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن للاستماع إلى آرائهم حول عدد من الموضوعات  جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارات النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

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لقاء محافظ بورسعيد مع العمال،  فيتو 

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن،  لافتا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن،  والارتقاء بحياة المواطنين،  وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة،  لافتا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية،  و الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة،  موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد،  و دعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

لقاء محافظ بورسعيد مع العاملين،  فيتو
لقاء محافظ بورسعيد مع العاملين،  فيتو
لقاء محافظ بورسعيد مع العاملين،  فيتو

 

لقاء محافظ بورسعيد مع عمال النظافة،  فيتو

وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة التي يقوم بها 

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