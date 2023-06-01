الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الصحة: 14 مركزا وعيادة تقدم خدمات الإقلاع عن التدخين

د.منن عبد المقصود؛
د.منن عبد المقصود؛ فيتو

نظمت  وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمرًا علميًا بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذي يوافق  31 مايو من كل عام.

مخاطر التدخين 

ويأتي ذلك في إطار زيادة وعي المجتمع حول مخاطر التدخين، وتغيير المفاهيم الخاطئة، والحث على الإقلاع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأمراض الصدرية، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وشركة الكسير فارما لصناعة المستحضرات الدوائية.

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وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الى أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام، بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها، فإن تدخين الأفراد وتصنيع التبغ ومخلفاته الناتجة عن الاستخدام والتصنيع من قبل شركات صناعة التبغ، تسبب ضررا على البيئة، ما يستدعي الحاجة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات والعمل على الحد منها، لافتة إلى تكبد الدول خسائر اقتصادية في القضايا العلاجية والبيئية بسبب آثار التدخين.

وأضافت، أن هناك ١٤ مركز وعيادة لمكافحة التدخين  على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية والاستشارات النفسية حول كيفية الإقلاع تدريجيًا عن السجائر، وكل أشكال التبغ الضار بالصحة لأكثر من 1000 متردد خلال 5 شهور.

مكافحة التدخين 

ومن جانبه قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المبادرات الرئاسية للصحة العامة فحصت 1200 مواطن ضمن حملة صحة الرئة، والتي أطلقتها الوزارة بمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ Cop 27.

وقالت الدكتورة راندا أبو النجا  مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية، بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن  مصر واحدة من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2005، مشيرةً إلى العواقب الاقتصادية والبيئية لاستهلاك التبغ، وضرورة وضع برامج فعالة للتثقيف والتوعية، موضحة أن واحدة من أهم التدخلات والتدابير هى زيادة مستوى الوعي بتغيير الثقافة المجتمعية ضد التبغ، مؤكدة التزام منظمة الصحة العالمية بدعم جهود مكافحة التبغ في جمهورية مصر العربية.

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الامانة العامة للصحة النفسية الامين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان المستحضرات الدوائية اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين جمعية مكافحة التدخين مدينة شرم الشيخ وزارة الصحة والسكان

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