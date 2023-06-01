الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

تعليم الوادى الجديد: بدء برامج الأنشطة الصيفية للتربية الفنية بمراكز تنمية القدرات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، ڤيتو

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، بدء فعاليات الأنشطة الصيفية للتربية الفنية بمراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح سيد، أنه وفق خطة العمل  للأنشطة التربوية المختلفة خلال فترة الإجازة واستثمار  طاقة الطلاب في شتى المجالات، جرى فتح أبواب مراكز تنمية القدرات الفنية لتقديم الدعم للطلاب وصقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية بمجال التربية الفنية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى دعمه الدائم والمتواصل لكافة الأنشطة التربوية المختلفة والتى تعمل على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

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