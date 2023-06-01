الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيارتها

تبدأ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس تطبيق زيادات جديدة على أسعار الزيارة لعدد من المواقع الأثرية للزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة للتذاكر

وتشمل قائمة المواقع الأثرية التي سيتم زيادتها خلال شهر يونيو المقبل كل من:

- منطقة آثار الهرم من 240 إلى 360 جنيها.

- المتحف المصري من 200 إلى 300 جنيه.

- معبد الكرنك من 220 إلى 300 جنيه.

- وادي الملوك من 260 إلى 400 جنيه.

- الدير البحري من 160 إلى 240 جنيها.

- معبد الأقصر من 180 إلى 260 جنيها.

- معبد إدفو من 200 الي 300 جنيه.

- معبد كوم إمبو من 160 إلى 240 جنيها.

- معبد فيله من 200 إلى 300 جنيه.

- قلعة صلاح الدين من 200 إلى 300 جنيه.

- منطقة سقارة من 200 الي 300 جنيه.

- المسلة الناقصة من 80 إلى 120 جنيها.

- مسجد السلطان حسن من 80 إلى 120 جنيها.

- المتحف القبطي من 100 إلى 150 جنيها.

- معبد سيتي الأول من 100 إلي 120 جنيها.

- مقابر دير المدينة من 100 إلى 140 جنيها.

-معبد أبوسمبل من 260 إلى 400 جنيه.

-إعلانات-

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الزيادات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار على أسعار تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية لن تشمل كافة المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الزيارة لن تشمل تذاكر الزائرين المصريين.

المجلس الأعلى للآثار

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الزيادات تأتي في إطار العمل على رفع إيرادات المجلس وتدعيمًا لموازنته بما يساهم في مشروعات الترميم والصيانة وإنشاء متاحف جديدة وتخفيض منسوب المياه الجوفية وغيرها من المشروعات للحفاظ على المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مختلف المواقع الأثرية في مصر ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار خاصة وأن موازنة المجلس ذاتية.

أسعار تذاكر المواقع الأثرية

وأوضح عمرو أبو نادي المشرف على قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار، أن متوسط سعر تذكرة زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالنسبة للأجانب خلال عام 2010 كانت 48 جنيهًا مصريًّا، وفي عام 2022 كانت 98 جنيهًا مصريًّا، وإذا تمت مقارنتها بسعر الدولار مقابل الجنيه نجد أنه حتى مع تطبيق الزيادات الجديدة ما زالت الأسعار تتناسب مع ما يراه ويزوره السائح من آثار وحضارة فريدة لا مثيل لها حول العالم، وخاصة أيضًا إذا تمت مقارنتها بأسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية حول العالم.

وتابع أن تلك الزيادات التي جاءت على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالنسبة للأجانب، في ظل تضاعف مستوى القياس العام للأسعار 10 مرات خلال الأعوام ما بين 2010 وحتى 2022.