كيفية حفظ الملفات الهامة بكلمة سر داخل حاسبات ويندوز

يرغب العديد من مستخدمي أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز فى حفظ وتشفير بعض الملفات الهامة والسرية بالنسبة لهم على حاسبات نظام ويندوز ويبحثون عن طريقة لذلك خاصة إذا كان جهاز الكمبيوتر مشتركا ولذلك يكون من الضروري تشفير الملفات حفاظا علي السرية حيث يرغب الكثير من مستخدمي الكمبيوتر في تشفير الملفات الهامة والسرية بالنسبه لهم خاصة إذا كان جهاز الكمبيوتر مشتركا وخلال السطور التالية نستعرض نستعرض طريقة تشفير الملفات لمستخدمي نظام ويندوز.

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ملفات نظام ويندوز

- يجب العلم ان هناك اكثر من طريقة للتشفير فبالنسبة لمستندات مايكروسوفت أوفيس على أجهزة ويندوز فهي تتم بإضافة كلمة المرور اما بالنسبة للملفات والمجلدات فتتم باستخدام نظام تشفير الملفات EFS المضمن في ويندوز 10 الذي يتيح تشفير أي نوع من الملفات والمستندات بالإضافة إلى المجلدات بأكملها كما يسمح نظام تشفير الملفات EFS بتطبيق التشفير على الملفات أو المجلدات مع إمكانية تحريرها أو تعديلها وعدم إحداث أي تغيير في طريقة الوصول إلى الملفات.

- عند تشفير المستندات يتم في البداية فتح أي مستند في حزمة مايكروسوفت أوفيس والنقر على علامة التبويب ملف في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة والتمرير لأسفل وانقر على خيار معلومات والنقر على خيار حماية المستند في الجهة اليسرى من الشاشة.

- تحديد خيار تشفير بكلمة مرور من القائمة المنبثقة وإدخال كلمة مرور للمستند ثم إعادة إدخال كلمة المرور نفسها مرة أخرى ثم النقر على خيار موافق.

- يجب العلم أنه إذا تم فقدان كلمات مرور التشفير فلن يتم استعادتها مرة أخرى.

كيفية تشفير المحتويات

- النقر بزر الماوس الأيمن على الملف أو المجلد المراد تشفيره ثم النقر على خيار خصائص في أسفل القائمة وفي النافذة التي تظهر، ضمن تبويب عام النقر على خيار خيارات متقدمة وبعد ظهور النافذة المنبثقة الثانية يتم تحديد خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات والضغط على خيار موافق ومن ثم الضغط على خيار تطبيق ويمكن في النافذة التي تظهر اختيار تشفير مجلد فقط أو تشفير كافة المجلدات الفرعية وبعد تحديد الخيار الضغط على خيار موافق.

- التأكد من النقر على الرسالة المنبثقة التي تذكر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من مفتاح تشفير الملف فإذا لم يتم بالضغط على الرسالة المنبثقة، فيجب إعادة تشغيل الحاسب والبدء في تشفير الملف مرة أخرى.

ويعود تاريخ نسخ ويندوز إلى سبتمبر 1981، عندما صمم تشيس بيشوب أول نموذج لِجهاز إلكتروني وبَدء مشروع «مدير الواجهة» وتم الإعلان عنه في نوفمبر 1983 بعد أبل ليزا ولكن قبل ماكنتوش تحت اسم «ويندوز»، ولكن ويندوز 1.0 لم يصدر حتى نوفمبر 1985 وكان ويندوز 1.0 يفتقد للتميز في الأداء الوظيفي، وقد حقق شعبية قليلة مقارنة بنظام تشغيل أبل، لم يكن ويندوز 1.0 نظام تشغيل مكتمل نسبيا إنما كان امتداد لمايكروسوفت دوس.