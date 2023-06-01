الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ننشر قرارات مجلس جامعة القاهرة، أبرزها إطلاق مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات

د. محمد عثمان الخشت،
د. محمد عثمان الخشت، فيتو

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات الأجنبية المرموقة، وأشاد المجلس بحصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولي، وحصول كلية الطب البيطرى على اعتماد  المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، كمركز مرجعي دولي بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للأمانة العامة ومركز الجامعة لضمان الجودة للعام التسع على التوالى، ووافق المجلس على صرف 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العينى الفرنساوى لأعمال الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

-إعلانات-

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس جامعة القاهرة بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة نجلاء رأفت عميدًا لكلية الآداب، والتي أدت القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.

وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال مجلس الجامعة، كلا من الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري لجهودها المتميزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى أدت إلى حصول الكلية على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH”‎‎ كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، لجهودها البارزة مع فرق العمل والوكلاء في النهوض بالكلية وحصولها على الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الألمانية، كما وجه الشكر للدكتورة ليلى عبد المجيد لدورها البارز في الحصول على الاعتماد الدولي.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع اللجنة العليا للامتحانات، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، والاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم ومتناسبة مع وقت الامتحان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، وأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعدتصحيحها ومراجعتها ورصدها.

 

وناقش المجلس مقترح دعم مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى بعض المقترحات الخاصة بجائزة الدكتور طه حسين.

 

ووافق المجلس على صرف مبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العيني الفرنساوي للصرف على عمليات الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

 

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شمال غرب الصين للفنون التطبيقية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، كما وافق المجلس على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على كل من مذكرة التفاهم بين كلية العلوم وكلية الدراسات العليا للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا بجامعة كانازاوا باليابان في مجالات البحوث والتعليم والتدريب، والتعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وجامعة باريس سيتيه بمستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس، كما وافق مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة هاينان بالصين في مجالات البحوث والتعليم والتدريب.

 

كما وافق المجلس على المشاركة بعدد من المنح الدراسية من كلية طب الفم والأسنان في المؤتمر العالمي "أفريقيا هيلث" والذي من المقرر إقامته في القاهرة خلال شهر يونيوالجارى، وإضافة برنامج دبلوم هندسي في تخصص هندسة الطاقة الحرارية الأرضية بلائحة كلية الهندسة، وإنشاء درجة الماجستير المهني في التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة بكلية العلوم، واللائحة الخاصة بدرجة دكتوراه فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي في التخصصات الواردة باللائحة الداخلية بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وإضافة مقرر التفكير النقدي لطلاب دبلومات كلية الآثار بمرحلة الدراسات العليا ليصبح مقررا إجباريا على جميع طلاب الدبلومات بالكلية.

 

وأقر المجلس تعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الدكتوراه بلائحة البرامج الإضافية الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار، وتعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الماجستير والدكتوراه بلائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، كما أقر اللائحة الأساسية لمركز التحول الرقمي ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهني والاستشارات الفنية بكلية الآداب.

 

ووافق المجلس على الشراكة بين جامعة القاهرة وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة"، ووزارة التربية والتعليم الفني، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وجامعات "عين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والزقازيق والأزهر" بشأن التعاون المشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية DAISY Multimedia Publications" " وذلك بالتنسيق مع الجايكا لتنفيذ المشروع.

 

ووافق المجلس  على تحويل مقرر القضايا المجتمعية إلى مقرر إلكتروني بكل الكليات، وأقر تعديل شروط القيد في برنامج الماجستير المهني في المراجعة الداخلية بكلية التجارة.

كما أقر المجلس لائحة المكتبات الجامعية بعد عمل بعض التعديلات بهدف تشجيع الطلاب على التثقيف والقراءة  داخل المكتبات.

 

وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقارير لجنة الإسكان والملامح الأخيرة للانتهاء كلية من المشروع، وأشاد المجلس بدور لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق ومحافظ الجيزة سابقًا، والتى تتولى إدارة المشروع باقتدار رغم كل المصاعب التي تواجه بين حين وأخر.

 

ووافق مجلس الجامعة على تغير مسمى مركز جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ليصبح مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية.

 

كما وافق المجلس على مقترح بتعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بكلية الحقوق،
وأقر التعاقد مع الشركة المصرية للأدوية بهدف وجود أكثر من مورد للأدوية. كما أقر مجلس الجامعة زيادة مكافآت النشر الدولي في إطار الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي بجامعة القاهرة والنهوض بها.

الجامعات الأجنبية الدكتور محمد عثمان الخشت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة القاهرة دار الكتب والوثائق مستشفي قصر العيني

مواد متعلقة

الجامعات الأوروبية في مصر تعلن فتح قبول طلاب الشهادات المعادلة

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة بجامعة القاهرة

رئيس أركان القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية

الخشت: مصر هى التاريخ والحاضر المبدع وجامعة القاهرة حاضنة الإبداع

التعليم العالي: استيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ جنوب سيناء ملفات التعاون المشتركة

الأكثر قراءة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع المعدن الأصفر اليوم الخميس 1-6-2023 في السعودية

أسعار الشوفان اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار العدس اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية