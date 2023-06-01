الخميس 01 يونيو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

خطوات هامة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

فيسبوك، فيتو
فيسبوك، فيتو

يستهدف مجرمو الإنترنت دومًا مستخدمي تطبيق فيسبوك وذلك بهدف الوصول إلى بيانات ومعلومات تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات الشخصية الهامة التي عند اختراقها تتسبب في العديد من المشكلات خاصة مع تطور وسائل اختراق الحسابات وخلال السطور التالية نستعرض نصائح خبراء أمن المعلومات لتجنب اختراق حساب فيسبوك وكيفية مواجهتها.  


طرق حماية تطبيق فيسبوك 

من أبرز وسائل الاحتيال عبر فيسبوك والتي لا تخطر على بال الكثيرين هي تطبيقات الاختبارات الشخصية ورغم أن المنصة تقوم بحظر تطبيقات الاختبارات الشخصية فإنها لا تزال موجودة وبينما يعد تجميع البيانات هو الهدف من وجود هذه التطبيقات ولكن يتم استخدامها أيضًا لنشر البرامج الضارة أو سرقة تفاصيل تسجيل الدخول وتعد تلك التطبيقات  طريقة سهلة للمعلنين والمحتالين على حد سواء لجمع بيانات المستخدم وذلك لأن الكثير من المستخدمين لا يترددون في منحها إذنًا للوصول إلى حساباتهم عبر فيسبوك. 

 

-إعلانات-

- الإعلانات الخبيثة في فيسبوك حيث قد تلجأ تتسبب تلك الإعلانات في  تنزيل برامج ضارة، بالهاتف وبالرغم من اتخاذ فيسبوك إجراءات صارمة بشأن عرض الإعلانات، إلا أنه هناك حالات متعددة تجاوز فيها القراصنة قيود المنصة حيث يمكن أن تسرق هذه النوعية من الإعلانات بيانات تسجيل الدخول والمعلومات المصرفية وبياناتك الشخصية وغيرها من المعلومات الحساسة لذلك يجب الانتباه جيدا لما يمكن مشاهدته من إعلانات عبر فيسبوك. 

ويجب تفعيل ميزات الحماية وذلك من خلال تعيين خيار إظهار التفاصيل الشخصية على خاص أو للأصدقاء الموثقين فقط.

-  الاحتيال من خلال المشاركات فبدلًا من الاعتماد على فيسبوك لتقديم الإعلانات عبر منصتها، فإن المحتالين يشاركون المنشورات عبر صفحاتهم الشخصية التي تؤدي إلى مواقع برامج ضارة أو احتيالية ويروج المحتالون لهذه المنشورات من خلال أدوات الإعلان عبر فيسبوك ويتم أيضًا نشرها ومشاركتها من قبل المستخدمين العاديين والمزيفين على حد سواء وهذا ينطبق بشكل خاص على مواقع الاحتيال التي تعد بنوع من المكافأة مثل فرصة ربح وغالبًا ما تحاول المواقع التي تنشر هذه المشاركات أن تظهر بمظهر المواقع الشرعية وعندما يضغط المستخدم على الروابط المرفقة يتم تحويله إلى موقع ويب يحتوي منتجًا مزيفًا أو يروج لخدمة مزيفة وتطلب المواقع إدخال معلومات الدفع ومن ثم يتم استخدام هذه المعلومات لسرقة الأموال أو الوصول إلى حسابات المستخدمين.

- الروابط المرسلة عبر ماسنجر حيث تتمثل إحدى القواعد العامة للأمن الرقمي في أنه إذا تم إرسال  أحد جهات الاتصال عنوان URL في رسالة فلا يجب النقر عليه مباشرة وذلك لأن الروابط الضارة المرسلة عبر تطبيقات المراسلة هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لاختراق الحسابات ونشر الفيروسات.


هجمات الهندسة الاجتماعية 

- هجمات الهندسة الاجتماعية حيث تستخدم  للتلاعب بالأهداف من أجل إفشاء المعلومات الحساسة باستخدام الأساليب الاجتماعية والنفسية ويتم مثل هذا النوع الأساليب بشكل شائع في هجمات التصيد الاحتيالي وغالبًا ما يجد المحتالون  المعلومات الشخصية  في الحساب الشخصي في فيسبوك وحتى إذا كان هناك  وسائل حماية للخصوصية تمنع الآخرين من مشاهدة معظم المعلومات، فإنه من الممكن الحصول على المعلومات من خلال طلبات الصداقة التي يتم الموافقة عليها لذلك من الأفضل عدم قبول طلبات الصداقة من مجهولين. 

 

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