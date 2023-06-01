فيفو V25e، مواصفات وسعر الهاتف في السعودية

فيفو V25e، يبحث العديد من المستخدمين فى السعودية عن مواصفات وسعر جوال فيفو vivo V25e، والذي يأتي ضمن سلسلة المجموعة V، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جوال فيفو vivo.

مواصفات جوال vivo

ويأتي جوال vivo V25e بقدرات كاميرا وتكنولوجيا تصوير ذكية، حيث تم تزويده بكاميرا خلفية ذات استشعار فائق OIS Ultra-Sensing بدقة 64 ميجا بكسل تلتقط الصور والفيديو بجودة فائقة الدقة HD، حتى مع قلة الضوء لتوفر تجربة تصوير ليلي مميزة.

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كما يأتي الجوال بلونين هما أسود الماسي (Diamond Black) وذهبي شروق الشمس (Sunrise Gold) متغير اللون من زجاج الفلورايت AG والذي يغير لونه عند التعرض لأشعة الشمس.

وعلاوة على ذلك، يتيح الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ميزة Natural Portrait المتطورة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة بخيارات مختلفة لتجميل الوجه، حيث تحسن بذكاء الجودة العامة والوضوح لصور السيلفي لتبدو طبيعية بدون محسنات.

كما يأتي V25e بمعالج عالي الكفاءة في استخدام الطاقة مع قدرات الشحن السريع 44 واط(Flashcharge44w)، ويقوم بشحن الهاتف من 0%-58% في 30 دقيقة ويدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS وتتضمن وسائل الأمان والحماية دعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب ويتم تغيير لون الظهر تلقائيا أثناء شحن الهاتف.

معدل التحديث للجوال

ويعزز معالج MediaTek Helio G99 استخدام الطاقة ويدعم معدل تحديث 90 هرتز، فضلًا عن البث السلس كما يسمح محرك الألعاب MediaTek HyperEngine 2.0 Lite الذي يأتي مع المعالج، تجربة ألعاب سلسة مع أداء مستقر واستجابة أسرع واتصال موثوق.

كما يأتي جوال V25e بشاشة أموليد ويبلغ سمكه 7.79مم وبوزن 183 جم. كما تصل سعة ذاكرة V25e إلى128GB ويمكن إضافة ذاكرة ممتدة حتى 1 تيرابايت ويبلغ سعر الجوال 1050 ريالًا.

وشركة vivo لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الجوالات الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت وتقوم الشركة بتطوير برامج خاصة لإصدارات هواتفها مثل متجر فيفو وآي مانجر المضافة بشكل افتراضي مع نظام التشغيل المعدل الخاص بهم «فن تتش أوس» المبني على نظام أندرويد.