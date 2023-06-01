رئيس البنك الأهلي يستقبل روي فيتوريا

استقبل اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني على هامش مواجهة البنك الأهلي والداخلية والتي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وأشاد فيتوريا خلال حديثه مع رئيس نادي البنك الأهلي بالمستوى المتميز لفريق البنك الأهلي خلال الفترة الحالية كما أشاد أيضا بالقدرات التدريبية العالية لبابافاسيليو المدير الفني للفريق.



وأكد اللواء أشرف نصار خلال الجلسة أن جميع الأندية خلف منتخبنا الوطني من أجل تحقيق الانتصارات علي الصعيد الدولي.

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تصريحات بابافاسيليو عقب الفوز على الداخلية بثلاثية

أكد بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلي أن مباراة الداخلية صعبة للغاية أمام فريق منظم دفاعيًّا.

وتابع: “قدمنا أداءً متميزًا على مدار شوطي المباراة واستحوذنا علي الكرة معظم فترات اللقاء وأهدرنا فرص أمام مرمى المنافس”.

وأضاف: “فخور بلاعبي فريق البنك الأهلي الذين تحملوا ضغوط هذا الموقف الصعب في جدول الترتيب وما زال لديهم الكثير”.

وأكد: “كل مباراة ولها استعدادات خاصة وسنبدأ فورًا في التحضير لمواجهة الاتحاد ما زال هناك أربعة مباريات سنسعي لتحقيق نتائج إيجابية”.

مباراة البنك الأهلي والداخلية

وفاز نادي البنك الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي والداخلية

سجل ثنائية البنك الأهلي في الشوط الأول كل من محمود قاعود عن طريق تصويبة غيرت اتجاهها لتخدع عماد السيد حارس مرمى الداخلية قبل أن يسجل أسامة فيصل الهدف الثاني عن طريق تصويبة قوية، ثم قلص الداخلية الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها سمير فكري، ثم سجل أسامة فيصل الهدف الثالث للبنك الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 / 1 لصالح البنك الأهلي.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اختيار اللاعب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، لتتويجه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية التي انتهت قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، وحسمها البنك الأهلي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل أهداف.

وتألق أسامة فيصل بشكل لافت خلال المباراة وسجل هدفي فريقه الثاني والثالث في مرمى عماد السيد حارس الداخلية.

ترتيب البنك الأهلي والداخلية

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

وغاب كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الداخلية فى الدورى الممتاز، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجًا علاجيًّا حاليًّا تحت إشراف طبيب الفريق.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.

حكام مباراة البنك الاهلي والداخلية

وأعلن اتحاد الكرة حكام مباراة البنك الأهلي والداخلية على أن يديرها أحمد الغندور حكم ساحة - ومحمد عزازي ومحمود دين حكمي مساعد، وأحمد نادر عباس حكم رابع، ومحمد علاء هاشم، وعمر فتحي حكمي للفار.