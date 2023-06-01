الزملوط يزف بشري لأهالي الوادي الجديد بشأن إنشاء المعهد الفني الصحي

تقدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أمس بالموافقة على تخصيص مساحة 5205 م٢ بمدينة موط بمركز الداخلة لصالح وزارة الصحة والسكان، لافتتاح المعهد الفني الصحي.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أنه من المقرر افتتاح المعهد ودخوله الخدمة العام الدراسي القادم عقب انتهاء التنسيقات والتجهيزات الجارية بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان

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يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه رقم 242 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ منها

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير الكوادر الفنية في المجال الصحي من أبنائها، لخدمة المرافق الصحية التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين، وكذا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق النفع العام.

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