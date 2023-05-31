البيت الأبيض يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أحدث حلقة في سلسلة من حزم المساعدات لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وغيرها من العتاد الدفاعي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "حزمة المساعدة الأمنية تمثل عملية السحب التاسعة والثلاثين للعتاد من مخزونات الوزارة".

تقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا



وأوضحت أن الحزمة "تشمل بطاريات باتريوت للدفاع الجوي وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وذخيرة للدبابات وقائمة بمعدات أخرى".

وفي المجمل، خصصت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 38.3 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة، منها أكثر من 37.6 مليار دولار منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

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من ناحية اخرى أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن بلاده لا تريد تشجيع أو تمكين الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحافظ على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، لافتًا في الوقت ذاته إلى التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال إن المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مستمرة خلال فصل الصيف.

الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت، أن برلين تعتبر، من وجهة نظر القانون الدولي، الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية بأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر الهجمات على موسكو بأسلحة أوكرانية أمرا مشروعا، قال هيبيشترايت، اليوم الأربعاء: "لقد أعطيت تقييما ليس للهجوم (بالمسيرات الأوكرانية على موسكو) ولكن تقييما من وجهة نظر القانون الدولي، والقانون الدولي يعتبر مثل هذه الضربات مشروعة".

كما أشار هيبيشترايت إلى أن برلين، كما صرح المستشار أولاف شولتس، تزود كييف بالأسلحة بهدف"الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

يأتي ذلك بعد استهداف نحو 13 طائرة مسيرة أمس العاصمة الروسية موسكو، أسقطت 8 منها، أما البقية فطالت أبنية في بعض الضواحي التي تصنف راقية إلى حد ما.

يشار إلى أن كييف كانت أكدت أمس أن لا دخل لها بتلك الهجمات المباغتة، إلا أن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أشار في الوقت عينه إلى أنه استمتع وفرح برؤية تلك المسيرات.

في حين جزمت موسكو مرارًا بأن أصابع أوكرانية خلف تلك الهجمات.

من ناحية اخرى شنّت القوات الجوية الأوكرانية، 11 هجومًا جويًا على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، إلى جانب هجوم على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.





تدمير 32 طائرة مسيرة هجومية روسية

وقالت الهيئة: «في الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت دفاعاتنا 32 طائرة مسيرة هجومية، أصابت وحدات القوات الصاروخية والمدفعية ثلاثة مواقع قيادة، وهي منطقة تمركز فيها الجنود الروس، وأربع قطع مدفعية في وضعية إطلاق النيران، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وثلاثة مستودعات وقود ومحطة حرب إلكترونية».

وقالت الهيئة، إنّ الروس شنوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 64 هجومًا جويًا وصاروخيًا واستخدم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 88 مرة، مشيرة إلى أنّ احتمال شن هجمات صاروخية وجوية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعًا.

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن قواتها دمرت ما وصفتها بأنها "آخر سفينة حربية" أوكرانية قبل يومين في ميناء أوديسا في ضربة صاروخية، فيما أحجمت القوات البحرية الأوكرانية عن التعليق.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية بشأن الحرب: "تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، وهي يوري أوليفيرينكو، في مرسى السفن بميناء أوديسا".

وأشار إلى أن السفينة تم استهدافها "بأسلحة عالية الدقة"، بما يعني أنه يشير إلى ضربة صاروخية، في 29 مايو، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.





خسائر أوكرانيا بالحرب الروسية الأوكرانية

وقال أوليه شايليك، وهو متحدث باسم البحرية الأوكرانية، إنه لن يرد على أي تأكيدات من جانب روسيا، وأضاف أن البحرية لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.

وذكر مسؤولون أوكرانيون يوم الاثنين، أن روسيا أخرجت خمس طائرات من الخدمة في هجوم على هدف عسكري في غرب أوكرانيا وتسبب في اندلاع حريق في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود في ضربات جوية كثيفة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن قواتها تمكنت من إجبار وحدات من القوات الأوكرانية على التقهقر عن مواقعها حول تجمعين سكنيين هما كراسنوهوريفكا وياسينوفاتا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي قالت موسكو من جانب واحد إنها ضمتها لأراضيها.

وأكدت الوزارة أن "قتالا عنيفا" لا يزال مستمرا حول أفدييفكا، وهي مدينة كبيرة تقع بين التجمعين السكنيين وشهدت دمارا واسعا بسبب معارك استمرت لأشهر.

