الخميس 01 يونيو 2023
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سياسة

اعرفي حقك، ضوابط الطلاق حال هجر الزوج للزوجة وفقا للقانون

هجر الزوج للزوجة،
هجر الزوج للزوجة، فيتو

الطلاق، أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وهو ما يرجعه كثير من المتخصصين إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ضاغطة، ولا سيما أن نسب الطلاق ترتفع بين فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين ٢٥ وحتى ٣٥ عامًا. 

 

ارتفاع نسب الطلاق 

وتحتل مصر مرتبة متقدمة في معدلات نسب الطلاق، ووفقًا لآخر إحصاء أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فأن عدد حالات الطلاق بلغ ٢٥٤ ألفًا ٧٧٧ حالة في عام ٢٠٢١.

مع ارتفاع معدلات الطلاق والذي يهدد بدوره استقلال الأسرة المصرية، تدخل المشرع للحد من الظاهرة وللحفاظ على حقوق المرأة والأطفال حال الانفصال. 

 

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هجر الزوج لزوجته

ونص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجب للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

 

طلاق للضرر

وأكد خبراء القانون، أن الضرر الذي يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير  تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.

وأشاروا إلى أن هجر الزوج للزوجة سبب للطلاق، فمجرد ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضرر لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

 

الاعتداء بالضرب

وشددوا على أنه لا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.

ونصت  القانون على وجوب من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها.

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ضوابط الطلاق للهجر الطلاق احكام الزواج في قانون الاحوال الشخصية

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