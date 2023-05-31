الدوري السعودي، اتحاد جدة يفوز على الطائي بهدفين في الجولة الختامية

الدوري السعودي، نجح فريق اتحاد جدة في الفوز علي فريق الطائي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة 30 من دوري روشن السعودي المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز معقل فريق الاتحاد.

أحداث المباراة

ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حيث ضمن فريق الاتحاد لقب الدوري الجولة الماضية وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع رزاق حمدالله إحراز الهدف الأول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وأحرز هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بفوز العميد بهدفين دون رد.

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وتجاوز اتحاد جدة أندية الشباب والفتح والأهلي التي حققت دوري وحيد على مستوى المحترفين، وبات الاتحاد ثالث أكثر ناد يحقق لقب المسابقة التي بدأت عام 2008 بعد الهلال (7) والنصر (3).

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وعادل الاتحاد رقم النصر في عدد الدوريات بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي حققه العالمي في 1974-1975، بـ9 ألقاب لكل منهما.

وقبل دوري هذا العام، حقق العميد 8 ألقاب، بدأها بالدوري المشترك في 1982، وغاب بعدها 15 عاما، ليحقق الدوري في 1997 بنظام المربع الذهبي.

كما حصد اتحاد جدة ولقب الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي 3 مرات متتالية، أعوام 1999-2000-2001، ثم حقق اللقب في 2003 و2007، قبل دوري المحترفين.

اتحاد جدة، فيتو

تصريحات أحمد حجازي نجم الاتحاد بعد الفوز باللقب

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عاما، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقا قويا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذي مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".

وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير علي".