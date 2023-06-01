الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث محور 26 يوليو

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي أعلى محور 26 يوليو، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص، للوقوف على ملابسات الحادث.

 

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي أعلى محور 26 يوليو ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث محور 26 يوليو

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين ووفيات أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

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حادث محور 26 يوليو اليوم 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى محور 26 يوليو، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبًا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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