إطلاق قواعد تنظيمي العقود الإلكترونية.. النظم الجديدة تقلل التكلفة وتختصر الوقت.. و80% حجم التجارة الإلكترونية حول العالم

تفعيل منظومة "العقود الإلكترونية، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، لافتا الى أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرًا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية، مُستعرضًا عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي، وزيادة جهود الرقمنة المالية، كاشفًا عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة «العقود الإلكترونية»، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.

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إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لتفعيل منظومة "العقود الإلكترونية"

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.

رئيس الرقابة المالية، فيتو

ما هى العقد الالكترونى ؟

العقد الإلكتروني هو عقد يتم توقيعه دون حاجة إلى التواجد المادي لأطراف التوقيع وفى عدم وجود مجلس للعقد حقيقي بل افتراضي فقط، العقود المبرمة عن بعد، ويتم تبادل الرفض والقبول عبر شبكة الإنترنت لذلك فهو فوري ومعاصر.

وتقوم التجارة الإلكترونية على العقد الإلكتروني كأساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن هناك وجها للاختلاف بينهما يكمن في الوسيلة التي ينعقد بها كل واحد منهما، فالعقد الإلكتروني يستوجب الطريقة الإلكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.

كيفية إثبات العقد الإلكتروني

من المتعارف عليه والمؤكد أن الإثبات في العقود الورقية والعقود الإلكترونية على حد سواء، دورا مهما وحاسما في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتعاقدين.

أما عن وسائل إثبات العقود الإلكترونية فهى كالتالى:

الكتابة الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني

الكتابة الإلكترونية نوعان: إما عرفية، أو رسمية، والوثيقة الإلكترونية العرفية: لكي تعتبر الوثيقة الإلكترونية العرفية وسيلة للإثبات، يجب ان تتضمن الشروط التالية:

= تعريف بمن هو الشخص الذي صدرت عنه هذه الوثيقة.

= و أن تحمل وتتضمن توقيعا مؤمنا ومعرفا به، ويفيد في التزام صاحبه بها.

= تحمل تاريخا ثابتا ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن.

التجارة الالكترونية، فيتو

مزايا وفوائد العقد الإلكتروني

من خلال عقد البيع الإلكتروني يمكن تجنب المزيد من المصاريف، بالاضافة الى كسب الوقت والجهد والسرعة في التعاقد، ويسهل التعاملات التجارية المعروفة بالسرعة

التزامات البائع الكترونيا

هناك العديد من التزامات البائع سواء في فترة التفاوض، أو مباشرة بعد ابرام العقد، أو خدمات ما بعد البيع، وأبرزها: التزام يقع على عاتق البائع هو التزامه بتسليم البضاعة، إلا أن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه بعض الآثار التى تعود على البائع مثل:

-الالتزام بتسليم البضاعة

-الالتزام بنقل الملكية

-الالتزام بتسليم المبيع

-الالتزام بضمان المبيع

التزامات المشتري الكترونيا

يعتبر عقد البيع عقدا ملزما للجانبين، البائع والمشتري، فالتزامات البائع تقابلها التزامات المشتري حيث يتحمل المشتري التزامين أساسيين:

الالتزام بدفع ثمن البضاعة.

الالتزام بتسلم البضاعه .

وتتنوع التجارة الإلكترونية بشكل عام في العالم ومصر 6 أنواع، منها 3 أنواع في مجال قطاع الأعمال؛ من الشركات للشركات، من الشركات للمستهلكين، من مواطن لمواطن، أما الانواع الثلاثة الأخرى، فهي من قطاع حكومي لقطاع حكومي أخر، أو من قطاع حكومي لشركات، أو من قطاع حكومي لمواطن".

حجم التجارة الالكترونية فى مصر

ويصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 30 مليار دولار بنهاية عام 2022 ، حيث تطورت مصر جدا على مستوى بنيتها التحتية التكنولوجية، وهو ما يزيد حجم التجارة الإلكترونية وحجم التعامل من خلال الاقتصاد الرقمي.

حجم التجارة الالكترونية فى العالم

بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 80% من حجم التجارة في العالم. وتراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2002، كما أن التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال قد وصلت في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003. ونمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003.

وفي أمريكا اللاتينية بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002. إن نسبة الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشمال أوروبا الغربية خلال الفترة 2000-2001، إذ بلغت نسبت مستخدمي الشبكة بعمليات شراء على الشبكة الالكترونية مباشرة حوالي 38%.