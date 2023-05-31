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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني في الأوبرا

هبة طوجي، فيتو
هبة طوجي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى مع الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى ، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الجمعة 16 يونيو المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا. 

 

حفل هبة طوجي في الأوبرا

ويأتي الحفل بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والذى يضم 95 فنانا ما بين كورال وعازفى آلات شرقية وغربية.

هبة طوجي

 هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، ولدت في 10 ديسمبر عام 1987، قامت بالبداية في مسيرتها الفنية والمهنية مع المخرج أسامة الرحباني في يوليو 2011 حيث لعبت دور البطولة في المسرحية الغنائية "دون كيشوت.

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وفي عام 2015 شاركت هبة في النسخة الفرنسية من برنامج ذا فويس: أحلى صوت (بالفرنسية: The Voice: la plus belle voix) مغنية باللغة العربية حيث انضمت لفريق ميكا. في عام 2016.

وشاركت هبة الطوجي مع شركة والت ديزني في أداء أغنية البداية لمسلسل إلينا من آفالور من إخراج المخرج أسامة الرحباني-ابن الفنان منصور الرحباني- وبكلمات الشاعر المصري عمرو حسني والتي عرضت منذ الحلقة الثالثة للمسلسل مستبدلةً نسخة رنا عادل التي عرضت سابقًا كبديل عنها. وفي عام 2017.

 

وحصل ابراهيم معلوف على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.

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