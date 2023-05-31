الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

وكالة الطاقة الذرية تعيد تركيب أجهزة مراقبة في عدد من المواقع الإيرانية

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيتو

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين، اليوم الأربعاء، اطلعت عليهما "رويترز"، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.

وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع بأصفهان، حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.

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ومع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة "تنتظر تجاوب إيران لمعالجة" قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.

 

جدير بالذكر أنه  قبل وقت سابق  قالت وسائل إعلام إيرانية، بأنه قد تم حل قضايا نووية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) إيران تتعلق بواحدة من ثلاثة مواقع تم التحقيق فيها حول وجود جزيئات اليورانيوم.

 

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية


وأشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أنه قد تم حل قضية أحد المواقع التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما  تم حل قضايا الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية.


 

تقرير عن إيران 


وأوضح أنه من المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران هذا الأسبوع، قبل اجتماع منتظم لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة الأسبوع المقبل.

وأشارت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية إلى أن زيارة رافائيل جروسي في مارس عام 2023 ولقائه ومفاوضاته مع كبار المسؤولين في طهران، لا سيما الاجتماع مع الرئيس إبراهيم رئيسي، كانت مثمرة وقال خلالها إن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة على أساس حسن النية.

وذكرت "مهر" أن هذه التعاونات يمكن أن تستمر وتتطور إذا كانت الوكالة لن تتأثر بأسباب سياسية من قبل القوى المهيمنة.

 

قدرة إيران النووية 


وأضافت إذا لم تدمر القوى المهيمنة المناخ الإيجابي الذي نشأ عن برامجها السياسية، يمكن تطوير التعاون بين إيران والوكالة بشكل أكبر.

 

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أصفهان الاتفاق النووي الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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