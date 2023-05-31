الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

استمرار القوافل التعليمية المجانية لمراجعة مناهج الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 م بمراكز محافظة البحيرة والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة.


ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ومديرية التربية والتعليم. 

القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو
القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو


ويشارك في القوافل التعليمية نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الأونلاين بعدد 6 مراكز شباب بالبحيرة وهى مرکز شباب قرية السلام بأبو حمص ومركز شباب الناصر بأبو المطامير وإدارة شباب كوم حمادة ومركز شباب مدينة حوش عيسى ومركز شباب قرية ابراك حمام بإيتاى البارود ومركز شباب قرية الأبعادية بدمنهور، حيث تم توفير القاعات والإنترنت الخاص بالعرض بكل مركز.

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ويأتي تنظيم القوافل التعليمية في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في كافة المبادرات التي تطلقها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كما أن القوافل التعليمية تهدف إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب.

القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو
القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو

من الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية تستهدف أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وتنفيذ مؤسسة حياه كريمة.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة.

القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو
القوافل التعليمية بمحافظة البحيرة،فيتو


و يذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف السيد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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