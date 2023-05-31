الأول بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية: أتمنى الالتحاق بكلية الهندسة

قال إياد محمد مرسي الأول بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية إنه لم يتوقع سعادته البالغة وفرحته فور الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب والتأكيد من تواجده من ضمن الأوائل.

وأوضح أن أسرته كان لها دور مهم في الوصول لمرحلة التفوق والنجاح وحصوله على الدرجات النهائية، مضيفا أنه يواصل المذاكرة يوميا للمواد الدراسية ما بين ساعتين إلى أربع ساعات متواصلة.

وأكد أن خلال ماراثون الامتحانات كان هناك بعض المواد به أسئلة صعبة وتحتاج إلى وقت إضافى، مشيرا إلى أنه كان يحصل على دروس فى جميع المواد الدراسية.

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وتابع أن أمنيته المستقبلية هو الالتحاق بكلية الهندسة، مضيفا أنه دائما يحرص على الحصول بالمركز الأول في كافة المراحل التعليمية له منذ الصغر.

وكان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبا وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع



وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.