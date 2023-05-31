الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

توريد 372 ألف طن قمح بجميع مراكز المنيا

توريد 372 ألف طن
توريد 372 ألف طن قمح بجميع مراكز المنيا،فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 372615 طنا، و921 كيلو، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

 

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم تسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

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