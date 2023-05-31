الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مدير صندوق النقد الدولي تشيد بالجهود المصرية وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، ومشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيدة "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.

-إعلانات-

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيدة "جورجييفا" أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، ومشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

من جانبه، أكد الرئيس الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدمًا بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدير عام صندوق النقد الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري بعد الجولة الـ 28

ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص أعلى المحور

Advertisements

منوعات

المزيد

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

المزيد

انفوجراف

مخاطر مشاركة المكياج ومستحضرات التجميل بين السيدات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بالميت

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية