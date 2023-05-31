صراخ طفل ينتهي بـ والدته خلف القضبان، تفاصيل وصلة تعذيب في أرض اللواء

وصلة تعذيب لقنتها سيدة ثلاثينية لطفلها أملا في إعادة تأهيله وتربيته، دون أن تدري ما ستؤول إليه الأمور ودفعها إلى خلف القضبان.



إخطارا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من العميد عبد الوهاب الشعراوي رئيس قطاع الشمال بورود بلاغا من عامل يفيد بتعذيب سيدة ثلاثينية العمر _طليقته_، لطفلهما ذي الـ8 سنوات داخل مسكنها بمنطقة ارض اللواء نطاق قسم شرطة العجوزة.



تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة توصلت إلى أنه في المساء تنامى إلى سمع الجيران أصوات صراخ الطفل واستنجاده بهم.. " إلحقوني ماما هتموتني"، وبالتوجه إلى مسكنه، لإنقاذه رفضت والدته دخولهم قبل توبيخهم وطردهم.. " محدش ليه دعوة إبني وبربيه".

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لم يعد أمام الجيران خيار آخر سوى الاتصال بوالده لإنقاذه.. " طليقتك بتعذب إبنك وهيموت في ايديها"، ليسرع الأب إلى مسكن طليقته لإنقاذه، وفي الوقت ذاته أبلغت الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بالواقعة، التي بدورها أخطرت العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم شرطة العجوزة.

دقائق معدودة كانت كفيلة لانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ واقتياد السيدة إلى ديوان القسم وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وضربها طفلها لتربيته.. " ابني مصاحب عيال مش كويسة وعايزة أحافظ عليه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



واصطحبتها مأمورية إلى مقر النيابة العامة للتحقيق وسماع أقوالها حول التهم الموجهة إليها.



دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.