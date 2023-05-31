الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

طارق سعدة يهنئ الإعلاميين بعيدهم ويثمن دور الإذاعة في تشكيل وبناء الوعي

طارق سعدة نقيب الإعلاميين،فيتو
طارق سعدة نقيب الإعلاميين،فيتو

هنأ طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلاميين في عيدهم التاسع والثمانين، مؤكدا علي دورهم الوطني المهم في غرس القيم الحقيقية للشخصية المصرية من خلال المحتوي الذي كان يقدمه رواد الإذاعة والذي كان له دور كبير في تشكيل وبناء وعي المواطن المصري،  حيث حمل هؤلاء الرواد علي عاتقهم نشر الثقافة والإبداع بين جموع الشعب المصري. ورغم ٱن برامجهم سجلت في أربعينيات القرن الماضي إلا أنها لا تزال تعيش في وجدان الناس حتي الآن.

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الإذاعة المصرية مصدر الترفيه والتثقيف الأول 

وأشار نقيب الإعلاميين إلي أن الإذاعة المصرية كانت ومازالت هي مصدر الترفيه والتثقيف الأول لدى المصريين حيث تميزت بأنها تقدم البرامج الجماهيرية الجاذبة للجمهور،  وحفر الكثير من عمالقة الإذاعه أسماءهم وأصواتهم في أذهان وآذان المستمعين علي مر السنين.

وٱمتد تأثير ذلك على الدول العربية والإفريقية  من خلال شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهه لدول القارة السمراء، ولاتزال الإذاعه المصريه تحتفظ برونقها ومكانتها ولها جمهورها الكبير المنتشر علي مستوي الوطن العربي بل والعالم أجمع.

وطالب طارق سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحري الصدق والمهنية لتقديم اعلام هادف يحافظ علي قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتماشي مع التطور التكنولوجي الذي يشهده الإعلام في العالم.

ووجة نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه للإعلام  في الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة في كافة المجالات وللاعلاميين في عيدهم الـ 89، مؤكدا علي أن الاعلام المصري يسير علي الدرب وماض في تقديم رساله اعلامية توعوية متزنة تحافظ علي قيم ومبادئ المجتمع المصري وثوابت الدولة الوطنية.

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