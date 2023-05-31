فاروق حسني يستقبل وزير الثقافة المغربي الأسبق في متحفه (صور)

استقبل الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون اليوم الأربعاء، السيد محمد بن عيسى مؤسس وأمين عام منتدى أصيلة الثقافي ووزير الثقافة والخارجية الأسبق بالمملكة المغربية.

فاروق حسني ومحمد بن عيسى

وأبدى بن عيسى اهتماما كبيرا بالتعرف علي الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مؤسسة فاروق حسني، كما أجرى جولة داخل المتحف، معربًا عن سعادته بمشاهدة الأعمال الفنية التي يحويها، والتي تتكون من مقتنيات الفنان فاروق حسني الفنية وأبرز لوحاته التي تعكس مراحله الفنية المختلفة.

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وفي نهاية اللقاء توجه محمد بن عيسى بالشكر إلى الفنان فاروق حسني على حسن الاستقبال وإعتزازه بصداقته لفاروق حسني، وشخصيته المؤثرة وفنه الرفيع وبمقتنيات المؤسسة المتنوعة التي تعد صورة حية لمراحل تطور الفن المصري الحديث.

و أكد الفنان فاروق حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بهذه الزيارة معربًا عن تقديره الشخصي الكبير لهذه الشخصية العربية قائلًا إن محمد بن عيسى رجل ثقافة من طراز رفيع وصاحب بصمة متميزة في إثراء الحركة الثقافية وتأثير متميز في النشاط الثقافي الدولي والعربي.