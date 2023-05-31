بالإسكندرية :نفسي ادخل كلية طب الأسنان
الأولى مكرر بإعدادية الإسكندرية: نفسي أدخل طب الأسنان
أعربت الطالبة كنزى محمد صبري الحاصلة على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، عن ثقتها بوجودها ضمن أوائل الطلاب والطالبات بالمحافظة بعد كفاح وعناء خلال الفترة الماضية.
وأوضحت كنزي أنها كانت تحرص على المذاكرة والتوفيق ما بين المدرسة وبعض دروسها فى بعض المواد الدراسية، موكدة أنها حصلت على مجموع 280 درجة بنسبة 100%.
وقالت إنها شعرت بالسعادة البالغة لحظة سماع خبر تداول اسماء أوائل الطلاب -حيث وجدت اسمها بينهم- قائلة "كنت فرحانة جدًّا ومكنتش مصدقة".
وأشارت إلى أن والدتها استقبلت الخبر بدموع الفرح، مضيفة أنها كانت تحرص على المذاكرة لجميع المواد الدراسيه باستمرار ولم تحدد وقتا معينا للمذاكرة.
وقدمت الطالبة المتفوقة الشكر لأسرتها، مشيرة إلى دورهم الكبير في حصولها على المركز الأول، حيث وفروا لها أجواء مناسبة لها.
وعن أمنيتها المستقبلية، والكلية التي تطمح لها، قالت إنها تود الالتحاق بكلية طب الأسنان.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.
-----------------------------------------------
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.