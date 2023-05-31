الأولى مكرر بإعدادية الإسكندرية: نفسي أدخل طب الأسنان

بالإسكندرية :نفسي ادخل كلية طب الأسنان

أعربت الطالبة كنزى محمد صبري الحاصلة على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، عن ثقتها بوجودها ضمن أوائل الطلاب والطالبات بالمحافظة بعد كفاح وعناء خلال الفترة الماضية.

وأوضحت كنزي أنها كانت تحرص على المذاكرة والتوفيق ما بين المدرسة وبعض دروسها فى بعض المواد الدراسية، موكدة أنها حصلت على مجموع 280 درجة بنسبة 100%.

وقالت إنها شعرت بالسعادة البالغة لحظة سماع خبر تداول اسماء أوائل الطلاب -حيث وجدت اسمها بينهم- قائلة "كنت فرحانة جدًّا ومكنتش مصدقة".

-إعلانات-

وأشارت إلى أن والدتها استقبلت الخبر بدموع الفرح، مضيفة أنها كانت تحرص على المذاكرة لجميع المواد الدراسيه باستمرار ولم تحدد وقتا معينا للمذاكرة.

وقدمت الطالبة المتفوقة الشكر لأسرتها، مشيرة إلى دورهم الكبير في حصولها على المركز الأول، حيث وفروا لها أجواء مناسبة لها.

وعن أمنيتها المستقبلية، والكلية التي تطمح لها، قالت إنها تود الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

-----------------------------------------------