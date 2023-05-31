سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية، وهو يرتدي قميصا وصفه بأنه "ليس عاديا".

قميص غير عادي

وعلق النيادي عبر حسابه على تويتر قائلا: "القميص اللي ارتديه ليس عاديًا.. هذا القميص يحتوي على أجهزة لرصد حالتنا الصحية.. يقيس نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها، بهدف دراسة عمل وظائف أجسامنا في بيئة الجاذبية الصغرى".



وأضاف: "التقنيات المستخدمة في هذا الجهاز لها دور كبير بتطوير مجال الرعاية الطبية عن بعد على الأرض".

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وانطلق رائد الفضاء الإماراتي، في مارس 2023، ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء، إذ يخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء تستمر 6 أشهر متواصلة ويشارك خلالها بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

يوميات فضائية

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، يحرص الرائد الإماراتي على نشر مقاطع مصورة وصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تكشف عن جمال كوكب الأرض من الفضاء.

ونشر سلطان النيادي مجموعة صور فضائية تظهر جمال الجغرافيا العربية، ومنها صور لـ"عين الصحراء" في موريتانيا، وصورة للمملكة العربية السعودية وأخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان.

وفي آخر صوره الملتقطة من الفضاء، نشر رائد الفضاء الإماراتي صورة لدولة الكويت، تظهر اليابسة وهي تعانق البحر في مشهد رائع، وعلق عبر "تويتر": ""أشارككم هذه الصورة للكويت الحبيبة وهي تعانق البحر بكل عزتها وتاريخها وأصالتها".

وتذكر رائد الفضاء في تعليقه على الصورة كلمات المؤسس -المغفور له- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن الدولة الخليجية الشقيقة، قائلا: "كلما تأملتها أتذكر هذه الكلمات للوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد (عزة الكويت عزة للجميع)"، مختتما: "القلب ينبض بحب (وطن النهار) وأهله".

ونالت صورة "النيادي" تعليقات كثيرة، أشاد فيها متابعوه بمهمته التي تستغرق 6 أشهر في الفضاء، وأثنوا على الصورة ودولة الكويت، وعلق حساب يحمل اسم "يحيى الفضلي": "رهيبة الصورة من الفضاء الخارجي.. لو أعتقد بليل بتكون أحلى"