الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

رسالة مؤثرة من دكتور بإعلام المنوفية لتوديع طلابه

الرسالة، فيتو
الرسالة، فيتو

قام الدكتور السيد السعيد، أستاذ العلاقات العامة، ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع والبيئة بجامعة المنوفية، بتوديع طُلابه بالفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الإعلام، برسالة مؤثرة في نهاية ورقة الأسئلة بامتحان المادة الخاصة به والتي أكد من خلالها الطلاب علي آثر طيب في نفوس الطلاب وتداولوها بشكل كبير علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء نص الرسالة: "هذا الامتحان الأخير لي معكم في عام تخرجكم ونهاية لأربع سنوات من الحب والصداقة والدراسة والعمل، أحببت فيكم الأخلاق والأصالة والاجتهاد وحب العلم واحترام المعلم، قد تنتهي الدراسة لكن حتما لا ينتهي الحب، ويبقى الأثر، سيظل قلبي مفتوحا لكم قبل مكتبي، وأفرح لأفراحكم وتتبع حياتكم للاطمئنان عليكم، حفظكم الله وأشوفكم بخير".

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ومن جانبه قال الدكتور السيد السعيد أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، أنه أراد ان يوجه رسالة تشجيعية وتحفيزية للطلاب وربط بين الحياة العلمية والعملية فيما بعد فما يخرج من القلب يصل حتما للقلب.

 

 

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اعلام المنوفية المنوفية جامعة المنوفية كلية الاداب قسم الاعلام كلية الإعلام

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