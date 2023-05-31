الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

الصحفيين تعقد جلسة للحاصلين على تظلمات لجنة القيد الاستئنافية الأحد

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وعضوية كل من حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، عقد جلسة خاصة لمقابلة الحاصلين على لجنة تظلمات القيد الاستئنافية ومراجعة أوراق القيد وذلك يوم الأحد المقبل الساعة الثانية ظهرًا.

الانتقال لجدول المشتغلين 

ويذكر أن نقابة الصحفيين فتحت باب تلقي طلبات الزملاء للنقل إلى جدول المشتغلين،  لمدة عشرة أيام تبدأ من الثلاثاء 4 أبريل، وتنتهي السبت 15 أبريل الماضي، تمهيدًا لانعقاد اللجنة. 

تشكيل لجنة القيد

ويضم لجنة القيد في تشكيلها الجديد عقب انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل من هشام يونس رئيسًا وعضوية كل من حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.

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وقرر المجلس تشكيل لجنة التسويات من الزملاء: جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط لصرف القروض والإعانات برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد يحيي يوسف وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعبد الرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان.

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