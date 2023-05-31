حركة تعيينات جديدة في حزب الحركة الوطنية، تعرف عليها

حزب الحركة الوطنية، أصدر حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد على حركة تعيينات جديدة بالحزب شملت عددا من القيادات فى المواقع المختلفة.

ووافق اللواء رؤوف السيد أيضا على تعيين شريف إبراهيم حسن يوسف عضوا بالأمانة العامة وأمينا لأمانة التدريب المهني



تعيينات حزب الحركة الوطنية

كما ووافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2023م والخاص بتشكيل الأمانة العامة للحزب والوارد به تعیین حنان عبد الله محمد الشاذلي أمينا لأمانة العلاقات الأفريقية.

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وتم تعديل القرار ليصبح كالتالي: تعين حنان عبد الله محمد محمود الشاذلي مساعدًا لرئيس الحزب للعلاقات الأفريقية



كما وافق اللواء رؤوف السيد على تعيين سيد عبد الله محمد إبراهيم أمينا لأمانة الشئون الأمنية بالحزب.



ووافق أيضا اللواء رؤوف السيد على تعيين لطفي فهمي لطفي بدوي أمينا مساعدا لأمانة المواطنة بالحزب.



ووافق أيضا اللواء رؤوف السيد علي تعيين حربي كامل سروانس جبريال، مشرفا علي أمانة حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية



تشكيلات أمانة المهنيين

ووافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تشكيل هيئة مكتب أمانة المهنيين بالحزب .

حيث جاءت التشكيلات كالآتي: الدكتور محمد طارق أحمد فؤاد أمين الامانة. وجيه كمال عطيه زايد أمين مساعد، تامر عبد الجواد عبد النور أمين مساعد. هشام محمد الباز عبد السلام أمين مساعد، عبد العال على إبراهيم عضو هيئة مكتب، محمد السيد محمد أحمد عضو هيئة مكتب، جیهان حسن محمد حسن عضو هيئة مكتب، رانيا محمود لطفي عضو هيئة مكتب. شروق إبراهيم متولي إبراهيم عضو هيئة مكتب.

وجاء القرار بعد مذكرة عرض تقدم بها الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب تتضمن قرارا بتشكيل أمانة المهنيين وجاء نصها كالآتي:

بعد العرض على اللواء رؤوف السيد على رئس حزب الحركة الوطنية المصرية إصدار الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب قرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣، بشأن تشكيل أمانة المهنيين.

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (٤٠) لسنة ۱۹۷۷ وتعديلاته

وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي.

- وبناء علي ما عرضه علينا أمين أمانة المهنيين - وبعد موافقة السيد رئيس الحزب

تقرر

يتم تعين السادة الآتي أسماؤهم بهيئة مكتب أمانة المهنيين بالحزب.

الدكتور محمد طارق أحمد فؤاد أمين الامانة

وجيه كمال عطيه زايد أمين مساعد

تامر عبد الجواد عبد النور أمين مساعد

هشام محمد الباز عبد السلام أمين مساعد

عبد العال على ابراهيم عضو هيئة مكتب

محمد السيد محمد احمد عضو هيئة مكتب

جیهان حسن محمد حسن عضو هيئة مكتب

رانيا محمود لطفي عضو هيئة مكتب

شروق ابراهيم متولي إبراهيم عضو هيئة مكتب