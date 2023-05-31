الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حركة تعيينات جديدة في حزب الحركة الوطنية، تعرف عليها

رؤوف السيد رئيس حزب
رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، فيتو

حزب الحركة الوطنية، أصدر حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد على حركة تعيينات جديدة بالحزب شملت عددا من القيادات فى المواقع المختلفة.

ووافق اللواء رؤوف السيد أيضا على تعيين شريف إبراهيم حسن يوسف  عضوا بالأمانة العامة وأمينا لأمانة التدريب المهني 
 

تعيينات حزب الحركة الوطنية 

كما ووافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2023م والخاص بتشكيل الأمانة العامة للحزب والوارد به تعیین حنان عبد الله محمد الشاذلي أمينا لأمانة العلاقات الأفريقية.

-إعلانات-

وتم تعديل القرار ليصبح كالتالي: تعين حنان عبد الله محمد محمود الشاذلي مساعدًا لرئيس الحزب للعلاقات الأفريقية


كما وافق اللواء رؤوف السيد على تعيين سيد عبد الله محمد إبراهيم أمينا لأمانة الشئون الأمنية بالحزب. 
 

ووافق أيضا اللواء رؤوف السيد على تعيين لطفي فهمي لطفي بدوي أمينا مساعدا لأمانة المواطنة بالحزب.


ووافق أيضا اللواء رؤوف السيد  علي تعيين حربي كامل سروانس جبريال، مشرفا علي أمانة حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية


تشكيلات أمانة المهنيين  

ووافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي تشكيل هيئة مكتب أمانة المهنيين بالحزب  .

حيث جاءت التشكيلات كالآتي: الدكتور محمد طارق أحمد فؤاد أمين الامانة. وجيه كمال عطيه زايد  أمين مساعد، تامر عبد الجواد عبد النور أمين مساعد.  هشام محمد الباز عبد السلام  أمين مساعد، عبد العال على إبراهيم  عضو هيئة مكتب، محمد السيد محمد أحمد  عضو هيئة مكتب، جیهان حسن محمد حسن  عضو هيئة مكتب، رانيا محمود لطفي  عضو هيئة مكتب.  شروق إبراهيم متولي إبراهيم عضو هيئة مكتب.

وجاء القرار بعد مذكرة عرض تقدم بها الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب تتضمن قرارا بتشكيل أمانة المهنيين وجاء نصها كالآتي:

بعد العرض على اللواء رؤوف السيد على رئس حزب الحركة الوطنية المصرية إصدار الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب قرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٣، بشأن تشكيل أمانة المهنيين.
- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (٤٠) لسنة ۱۹۷۷ وتعديلاته

وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي.

- وبناء علي ما عرضه علينا أمين أمانة المهنيين - وبعد موافقة السيد رئيس الحزب

تقرر
يتم تعين السادة الآتي أسماؤهم بهيئة مكتب أمانة المهنيين بالحزب.

الدكتور محمد طارق أحمد فؤاد أمين الامانة

وجيه كمال عطيه زايد  أمين مساعد

تامر عبد الجواد عبد النور    أمين مساعد

هشام محمد الباز عبد السلام  أمين مساعد

عبد العال على ابراهيم  عضو هيئة مكتب

محمد السيد محمد احمد  عضو هيئة مكتب

جیهان حسن محمد حسن  عضو هيئة مكتب

رانيا محمود لطفي  عضو هيئة مكتب

شروق ابراهيم متولي إبراهيم عضو هيئة مكتب

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الحركة الوطنية المصرية الحركة الوطنية الأمانة العامة للحزب اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية حربي كامل رؤوف السيد

مواد متعلقة

خبير قانوني سوداني: المفاضلة بين وثيقة 2019 وإصدار دستور جديد أدت للاتفاق الإطاري

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

الحركة الوطنية يصدر قرارا بتشكيل اللجنة المشرفة على عقد المؤتمر العام للحزب

حركة التعيينات الجديدة في حزب الحركة الوطنية

الحركة الوطنية يصدر قرارا بتشكيل أمانة تخطيط التنمية المستدامة

وزير القوى العاملة يوجه لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال

أماكن ومواعيد سيارات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقته بتحقيق الأمنيات

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: تعدد السبل إلى الله لا يعنى الاختلاف

علي جمعة: الإسلام دعا لحسن معاملة الإنسان ونهى عن التحرش بالحيوان

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية