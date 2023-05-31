نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، احتفالية بمكتبة مصر العامة في دمنهور تحت شعار "لا للتدخين"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين والذى يوافق 31 مايو من كل عام، تحت رعايه وحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبحضور الدكتور عبد الحميد السيد رئيس جامعة دمنهور والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ود حمودة الجزار وكيل المديرية.

نائب محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

كما حضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والدكتورة أمل مهران - عميد كلية التربية والدكتور أحمد زعلوك - نقيب صيادلة البحيرة والدكتور شحاته عيسى مدير مستشفي الصدر وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف.

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وفى كلمتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لمكافحة التدخين والمساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية المدمرة للتدخين، لتأثيره السلبى على الأسرة والمجتمع من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

أشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية الصحة بالبحيرة لمكافحة التدخين وذلك من خلال التناغم بين عناصر العمل من القيادات والطواقم الطبية والفنية والإدارية والتمريض وكافة العاملين، والعمل علي توسيع نطاق التوعية بمخاطر التدخين من خلال الإعلان عن الخط للساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.

وأشارت إلى دور رجال الدين والشباب والرياضة من خلال عقد الندوات للتوعية بمخاطر التدخين بكل أنواعه للحفاظ علي الصحة العامة واستقرار المجتمع.

وفى مستهل كلمته تقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرا لجهودهم فى كافة القطاعات ومنها التعليم والصحة والمستشفيات الجامعية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا الى الجهود المبذولة للإسراع فى الانتهاء من المستشفي الجامعي لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة.

كما أشار إلي المخاطر الطبية للتدخين والتى تسبب العديد من الأزمات التنفسية وأمراض القلب والصدر ودور الأم والزوجة فى إقناع الأبناء والأزواج بالإقلاع عن التدخين.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى الجمهورى ثم عرض فيديو تسجيلى لاستعراض انجازات مديرية الصحة لمكافحة التدخين وإبراز المخاطر الصحية والآثار السلبية والضارة على الصحة العامة للمواطنين، وكيفية مساعدة المدخنين على الإقلاع عنه، لتأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع.

وفى كلمته أشار الدكتور هاني جميعه إلى جهود المحافظة فى المشاركة فى العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وقيامها بإطلاق العديد من حملات التوعية بمخاطر التدخين وآثاره السلبية علي صحة المواطنين، مؤكدا على ضرورة التشجيع على الإقلاع عن التدخين والتطبيق الفعلى والعملى لكافة التوصيات الطبية والتوعوية بمخاطر التدخين، وكذا الاستمرار فى بذل الجهد لنشر ثقافة الامتناع عن التدخين داخل الجهات والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب

من جانبها أشارت الدكتورة سماح القاضي - مدير إدارة صحة البيئة أنه تم افتتاح عيادة المساعدة على الإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر دمنهور فى يناير الماضى وتم تدعيم العيادة بالأدوية اللازمة حيث تردد عليها أكثر من 200 مدخن يرغبون فى الإقلاع عن التدخين خلال 4 أشهر فقط.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور للحد من ظاهرة التدخين لدى شباب الجامعة وتم تدريب فريق TOT من طلاب كلية التربية وتم عقد ندوات وتوزيع منشورات توعوية بالتعاون مع كلية التربية، وكذا تنفيذ العديد من الدورات التدريبيه والندوات التثقيفية بكافة مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع جميع أجهزة المحافظة، مضيفة أنه فى مارس 2023 تم إعلان مبنى ديوان مديرية الصحة والسكان بالبحيرة كأول مبنى حكومي خال من التدخين.

كما تضمنت الاحتفالية إلقاء محاضرة عن تأثير التدخين علي الصحة العامة حاضر فيها الدكتور أيمن صادق استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر دمنهور، ألقى خلالها الضوء على إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر التدخين.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم الدكتورة نهال بلبع لدعمها لكافة الجهود المبذولة لمكافحة التدخين، كما تم تكريم رئيس جامعة دمنهور ووكيل وزارة الصحة والشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية.

وعلى هامش الاحتفالية قامت الدكتوره نهال بلبع بمتابعة اصطفاف سلسلة بشرية لعدد من الشباب والأطفال يحملون لافتات توعوية بمخاطر التدخين.

كما تفقدت سيارة التبرع بالدم وأنشطة المكتبة المتنقلة ومتابعة تنفيذ أنشطة وورش العمل والتلوين والرسم للأطفال للتوعية بأضرار ومخاطر التدخين وقامت بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم تشجيعا لهم.

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