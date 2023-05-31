الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

إدراج عمران خان وزوجته و500 من أنصاره على قائمة الممنوعين من السفر

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، فيتو

قررت السلطات الباكستانية منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من السفر، هو وزوجته، ونحو 500 من أنصاره.

وأعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق اليوم الأربعاء تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع.

وفجر اعتقال خان في 9 مايو احتجاجات واسعة من أنصاره، ما أثار مخاوف جديدة على استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.

أزمة مع الجيش

ومنعت الحكومة الباكستانية عمران خان، وزوجته ومئات من أعوانه السياسيين، من السفر للخارج، وسط أزمة مع الجيش القوي في البلاد.

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وأكد مسؤولان أن وكالة التحقيقات الفيدرالية، المسؤولة عن الهجرة والحدود، أدرجت اسمه على قائمة الممنوعين من السفر.

حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية

وقال المسؤولان إن زوجة عمران خان، بشرى بيبي وأكثر من 500 قيادي وعضو في حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية أدرجوا أيضًا على القائمة.

ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من إعلان وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله خان، أن عمران خان سيحاكم أمام محكمة عسكرية بتهمة "تدبير" الهجمات على منشآت عسكرية خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.

واتّهم ثناء الله خان، في مقابلة مع الإذاعة المحلية "داون نيوز"، عمران خان بالتدبير "شخصيا" لأعمال عنف وهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين، من بينهم أكثر من 100 رجل شرطة في جميع أنحاء البلاد.

محاكمة خان أمام محكمة عسكرية

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد أيام من تصريح وزير الدفاع خواجة آصف، للصحفيين، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمحاكمة خان أمام محكمة عسكرية.

ولدى سؤاله ما إذا كان من الممكن أن يُحاكم خان في المحكمة العسكرية، أجاب ثناء الله" بالتأكيد، لما لا؟

وتابع: "الخطة التي وضعها لاستهداف المرافق العسكرية ثم تنفيذها، حسب فهمي، هي قضية محكمة عسكرية". ومضى قائلا: "لقد نفذ كل شيء. إنه مهندس كل هذا الشقاق"، زاعمًا أن هناك أدلة تدعم هذا الاتهام.

وجاء ذلك، بعد تصاعد القضايا لخان، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره منشآت عسكرية رئيسية، بينها مقر الجيش، احتجاجًا على اعتقاله.

محاكمات سريعة عسكرية

وذكرت الحكومة الآن أن الذين هاجموا المنشآت العسكرية، سيواجهون محاكمات سريعة عسكرية، وهي خطوة انتقدتها منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وصعَّد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتقاداته لجيش بلاده، متهمًا قائده بضغينة شخصية ضده، وبإصدار الأمر باعتقاله.

تهم الفساد والإرهاب

ويواجه خان عشرات التهم في قضايا مرفوعة ضده في عدد من المحاكم الباكستانية، من بينها تهم تتعلق بمكافحة الفساد والإرهاب وسوء استخدام السلطة لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويؤكد أن جميع الادعاءات كاذبة وملفقة وتستند إلى سوء فهم متعمد للقانون وذات دوافع سياسية، على حد وصفه.

الإفراج عن عمران خان بكفالة مالية على ذمة قضايا إرهابية

تفاصيل أزمة عمران خان بداية من عزله مرورًا بمحاولة اغتياله ثم اعتقاله في عدد من الاتهامات

وكان الجيش الباكستاني توعّد، في بيان، بتقديم من وصفهم بالمتورطين في جرائم شنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى المحاكمة، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال عمران خان في 9 مايو الجاري.

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