جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات)

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (إلتزام) برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة مدير عام الوارد ومباحث المحور من ضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات) بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار السيد وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975 .

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تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد

وجاء الضبط بناءا على إخبارية سرية مفادها إعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقه داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنه جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني مدير إدارة التحريات وطارق حسن مدبر اداره المكافحة وراني أحمد مدير إدارة الفحص وجمال حسني مأمور الحركة ومصطفى حموده ووليد الزند وشريف العجمي بمكافحه التهرب الجمركي فتبين وجود 5070 نصل معدنى (كتر) أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع.

قرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك وعبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وفي سياق متصل عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الحالية للقطاع وإعداد مقترحات لأعضاء اللجنة لتنشيطه في ظل المستجدات الاقتصادية الراهنة في مصر والعالم بحضور الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، وكلٍ من محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني والأستاذ محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة وعددًا من الأعضاء من ممثلي مجتمع الأعمال المصري العاملين بقطاع السياحة.

مطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية لمدة 5 سنوات

وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد مجموعة من التوصيات والمقترحات لعرضها على وزير السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بشأن التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها إيجاد بديل لإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة من جانب وزارة المالية والبنوك المصرية.

وأوضح ناصر أن إلغاء مبادرة التمويل 8% تمثل عقبة كبيرة أمام شركات السياحة لتحقيق استراتيجية الدولة باستهداف نمو عائد القطاع إلى 30 مليار دولار من خلال جذب نحو 30 مليون سائح وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وكذلك الفنادق من 220 الف غرفة فندقية إلى 440 ألف غرفة حيث لا يمكن لشركات السياحة الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.

وعرض رئيس اللجنة، مقترحًا بإنشاء شركة لإدارة الوحدات السياحية والشقق الفندقية للراغبين في تسجيل وحداتهم للإيجار خاصة بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك بعد دراسة واستيفاء كافة الضوابط الأمنية وتوفير مستوى الخدمات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتحقيق رفاهية السائحين.



من جانبه أكد محمد منتصر نائب أول رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد ورقة عمل بكافة التحديات التي تواجهها شركات السياحة لعرضها على وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في القريب العاجل متضمنة الحلول السريعة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر وفي مقدمتها مشكلة التمويل وارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية وانخفاض الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لأسطول النقل السياحي والمطارات.

وأشاد بمقترح تأجير الشقق الفندقية كبديل لإنخفاض عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع بيع الوحدات السياحية للأجانب والتي يقومون بتأجيرها فيما بعد وهو ما يسمى بسياحة الإقامة.

وأكد منتصر أن سياحة الإقامة تعد مجالا ناجحا ومبشرا إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التنظيم مثل فكرة عقد البيع الموحد للأجانب، مشيرًا إلى أن العديد من المطورين العقاريين يقومون ببيع تلك الوحدات في الأقصر.

كما أكد محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، أنه يوجد الكثير من العقبات والتحديات التي تواجه سياحة المؤتمرات وتنظيمها، بالرغم من أن مصر تمتلك قاعات مؤهلة ومجهزة على اعلى المستويات لتنظيم وإستقبال كبرى المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط وزيادة السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي رفع نمو العائد لقطاع السياحة المصرية ومن ثم زيادة النقد الأجنبي.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تشجيع الدولة لسياحة المؤتمرات والسياحة التعليمية في مدن شرم الشيخ والغردقة والترويج لها في مدينة العلمين الجديدة والتي بدأت تجذب سياحة المؤتمرات.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، مستشار وزير السياحة سابقًا، إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة لتسهيل إصدار تأشيرات السياحة، مشيرة لأهمية تشجيع السياحة الرياضية في مصر خاصةً بعد حصول قطر على أفضل واجهة سياحية بعد تنظيمها فاعليات كأس العالم الأخير.

واستعرض الأعضاء عددًا من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بصفة عامة وأيضًا سياحة المؤتمرات وعلى رأسها: مشكلة الفيزا والموافقات الأمنية لسياحة الرياضة، مطالبين هيئة تنشيط السياحة بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية لوضع أجندة بالمباريات الدولية الهامة.

وطالب الأعضاء هيئة تنشيط السياحة بإعادة تفعيل الوحدة الخضراء في وزارة السياحة والآثار لتسهيل إصدار التراخيص للسياحة البيئية، وإعفاء النشاط السياحي من الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات بديلًا عن إلغاء مبادرة التمويل 8% بجانب تشجيع إقامة معارض الطيران في مصر أسوة بمعرض طيران دبي.