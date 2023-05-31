جولة لسياح الباخرة SIRENA على المناطق السياحية والأثرية ببورسعيد ( صور)

وصلت السفينة السياحية SIRENA القادمة من حوض البحر المتوسط إلى ميناء محافظة بورسعيد ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 654 راكبا و357 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.



وأوضحت محافظة بورسعيد أنه من المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف.

هذا ومن المرتقب أنه سوف تغادر السفينة الميناء مستكملة رحلتها البحرية مساء اليوم إلى ميناء الإسكندرية.

-إعلانات-

جولة تفقدية للأجانب ، فيتو



وعلى هامش زيارة الباخرة السياحية لمحافظة بورسعيد، قام مجموعة من السياح بزيارة معالم بورسعيد، وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير مع السائحين من قبل المواطنين،

جزء من جولة الأجانب ببورسعيد، فيتو

وقام السياح بركوب الحنطور والتجول وسط شوارع الباسلة، فضلا عن زيارة ساحة مصر وحديقة المسلة والمتحف الحربي والكاتدرائية.

جولة الاجانب ببورسعيد، فيتو

ومن جانبهم أعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، ورؤيتهم للمعالم الأثرية والسياحية والحضارية الرائعة، فضلا عن الأجواء المشمسة والمعتدلة للمحافظة، كما أكدو أن أهالي الباسلة ودودين وشعب كريم بطبعه.

جولة الاجانب ببورسعيد، فيتو



وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا ان البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، مؤكدا بأنه يجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفى ذات السياق تم انهاء كافة اجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

جولة الأجانب ببورسعيد، فيتو



وأوضحت محافظة بورسعيد بأنه يعكس زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية الثقة فى موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانى المصرية.



وكان الميناء قد استقبل خلال شهر مايو الجارى السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادئ وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم البحارة كما استقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة والسفينة COSTA PACIFICA وعلى متنها 2564 راكبا و1021 طاقم السفينة.