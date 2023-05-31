الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحور ميت خاقان الجديد

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال تفقده للمحور، فيتو

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بإجمالي أطوال 900 م تنفيذ مديرية الطرق، للوقوف على آخر المستجدات ونسب الإنجاز وتقديم الدعم اللازم.

 يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطرق، رئيس حي شرق، والمستشار الهندسي بالمحافظة.

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وتابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بالقطاع الأول بالمحور طول (450) م بدءًا من ميدان عايدة وحتى محور صلاح خطاب "حضانة الفاروق سابقا "، وأوضح مدير مديرية الطرق أنه تم تنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، لافتًا إلى أنه جارى البدء في الأعمال التحضيرية لرصف القطاع الثاني بالمحور كونه محور مرورى هام وحيوي.


وخلال تفقده لأعمال الرصف، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة المرور لتخطيط الطرق عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها وتحديد المسارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات، كما كلف مدير مديرية الطرق بإقامة مطبات صناعية بالمناطق السكنية بطول المحور لتهدئة سرعة السيارات حفاظا على أرواح المواطنين  ، فيما شدد المحافظ على رئيس حي شرق بمراجعة منظومة الإنارة وتدعيم المحور بأعمدة إنارة جديدة لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.


فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة وازدواج طريق محور صلاح خطاب "حضانة الفاروق " بطول 1 كم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بربخة المسقى وفرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحي بطول الطريق بداية من قرية زوير وحتى البر الشرقي  تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق  وبالتعاون مع رئيس حى شرق بإعداد مقايسة عاجلة لرصف الطريق بالكامل وتسريع إجراءات إزاحة أعمدة الإنارة على جانبى الطريق ضمن خطة التطوير.


هذا وأوضحت رئيس حي شرق إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من قطع الفرمة بشارعي نور الصالحين والجندي، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير بشوارع نجيب الزناتي والنصر ومسجد الحرمين ومحور ترعة المعهد الجديد بطول 800 م.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة والنهوض بمستوى البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية  بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظة المنوفية مطابق الصرف الصحي ميت خاقان مطبات صناعية

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