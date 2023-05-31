الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

استمرار استقبال أفلام الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الأسكندرية
مهرجان الأسكندرية السينمائي، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن استمرار استقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة للدورة الـ ٣٩ المقرر انعقادها في الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تستمر إدارة المهرجان في استقبال الأفلام حتى منتصف شهر يوليو المقبل وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجان اختيار الأفلام.

 

يذكر أن مهرجان الإسكندرية  تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا.

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الدورة الماضية

وكانت الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي شهدت مشاركة 35 سيناريو وهي، "كابجراس" تأليف مدحت محمد صادق، "راجى" تأليف سلطان السيد طه، "58 جنوب" تأليف سلطان السيد طه، "أطياف" تأليف أميرة أحمد عبد العزيز، "أجنحة الليل" تأليف عاطف عبد العزيز، "زرع عضو" تأليف إبراهيم عباس كامل، "الجمعية" تأليف محمد أحمد الناغى، "الشركة" تأليف هشام عبد العزيز، "جبل النار" تأليف سعد قليعي، "على فلة" تأليف علاء محمد حسين،  "شر الطريق" تأليف أحمد سيد محمود عمران، "دماء على الثوب  الأبيض" تأليف فؤاد عبد الحميد، "بيت الرعب" تأليف يحى عباس محمد، "كدة أو كدة لازم أعيش" تأليف عاطف يعقوب، "حسن الرهان" تأليف حسن هريدى، "عرايس خشب" تأليف محمد الدرة، "أمل حياتي" تأليف عبد الرحمن عبد الحكيم،  "حياة أخرى" تأليف خالد عزت، "محطة الشهداء" تأليف أحمد محمد، "طلعت عيني" تأليف منال الشرقاوي، "كافيه البنات" تأليف د. فوزي محمود، "أحلى حياة" تأليف رضا سليمان، "السيد الدورجي" تأليف سيد شعبان، "هم المم" تأليف محمد دسوقي، "أحبابنا يا عين" تأليف محمود عبد الهادي، "طلقة حب" تأليف نوران جمال، "أمل حياتى" تأليف نرمين إدوارد، "بدون توقف" تأليف وليد كمال، "النظرة الثانية" تأليف هشام عبد الغني، "رحلة بحرية في الليل" تأليف محمد كمال، "الناظرون إلى السماء" تأليف محمد سالم عبادة، "غيبوبة سكر" تأليف حاتم صالح، "دايبة" تأليف محمد إبراهيم، "الزهرة البرية تأليف نعمة الله السيد، "المبروك" تأليف سعد الدين عبد المنعم.

 

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