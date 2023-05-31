الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

اجتماع مجلس الوزراء، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. 

ويناقش اجتماع مجلس الوزراء موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وموقف موسم توريد القمح، وعدد من مشروعات القوانين وقرارات مجلس الوزراء. 

 

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