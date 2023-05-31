عودة محافظ المنيا لـ مكتبه بعد الشفاء من وعكة صحية

أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن عوده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى مكتبه وممارسة مهام عمله بعد تعرضه بوعكة صحية

ويجدر بالإشارة، أصيب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبة، بديوان عام المحافظة، نقل على أثرها إلى مستشفى الصدر والقلب التابعة لمستشفيات جامعة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة.

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