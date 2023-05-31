الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة 15 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في قنا

أشرف الداودي محافظ
أشرف الداودي محافظ قنا، فيتو

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد 15 حالة من التعديات بالمباني علي الأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف الداودي، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعدي بالمباني على مساحة 6 ألف و327 مترا، و2 حالة تعدي بالزراعة، على مساحة 2 فدان و17 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2 فدان و9 قيراط. 

يُذكر أن الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدى في المهد، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في قنا

محافظ قنا يتابع أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل

محافظ قنا يستقبل 70 مواطنا بمكتبه لبحث مطالبهم

محافظ قنا يترأس الاجتماع التنسيقي لتنمية منطقة المثلث الذهبي

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

حبس مصري 20 عاما وتغريمه مليون دينار فى الكويت

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام دعا لحسن معاملة الإنسان ونهى عن التحرش بالحيوان

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

المزيد
الجريدة الرسمية