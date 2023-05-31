رئيس أركان القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ( رعد - 33 ) والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

القوات المسلحة المصرية

وألقى اللواء أ ح / محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كافة المهام المكلفه بها، مؤكدًا حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لحماية الاتجاه الإستراتيجى الغربى للدولة.

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وتضمنت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ومهارات ميدانية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عالية.



ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات بما يمكنها من الوفاء بمهامها فى حماية الوطن وصون مقدساته.



كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات، مشيدًا بالقرارات المتخذة والأداء المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.



حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

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