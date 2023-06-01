هل يمكن التحويل من حساب الدولار إلى الجنيه في نفس البنك

التحويل بالدولار، يتساءل العديد من العملاء عن إمكانية التحويل من الدولار الي الجنيه في نفس البنك.

وحسب خطط العمل المصرفي في مصر فانه يمكن بالفعل ذلك الامر وهو متاح في البنوك داخل السوق المصرفي المصرية.

وحول امكانية التحويلات المالية بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار من بنك إلى بنك آخر.

وحول ذلك فإنه لا يمكن إجراء التحويلات المالية بالعملات الأجنبية إلى البنوك الأخرى في مصر إلا من حساب بعملة أخرى غير الجنيه المصري.

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التحويل بالعملات الأجنبية

وتكون عملة التحويل هي نفسها عملة حساب الخصم، ويمكن إجراء هذه المعاملات فقط من خلال الفروع أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل فوائد شهادات الادخار بالدولار في 5 بنوك:

البنك الأهلي المصري

- الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات:

سعر العائد يتراوح بين 5.30% بدورية صرف سنوية، و5.25% بدورية صرف نصف سنوية، و5.20% بدورية صرف ربع سنوية و5.15% بدورية صرف شهرية

الحد الأدنى للشراء: من أول 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

- شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات:

سعر الفائدة يتراوح بين 5.15% لدورية العائد السنوية، و5.10% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.05% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- شهادة أهل مصر الدولارية بأجل 7 سنوات: سعر الفائدة تصل إلى 5.05% بدورية صرف سنوية، و5% سنويا بدورية صرف نصف سنوية، و4.95% سنويا بدورية صرف ربع سنوية، 4.90% سنويا بدورية صرف شهرية.

الحد الأدنى للشراء: بدءا من 1000 دولار أمريكي.

بنك مصر

- شهادة الثبات أجل 3 سنوات: يتراوح سعر الفائدة السنوية بين 5.15% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.25% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.30% لدورية صرف العائد السنوية.

يبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار وهو أقل حد أدنى لشراء الشهادات الدولارية على مستوي البنوك الكبرى.

- شهادة الثبات الدولارية أجل 5 سنوات: يتراوح سعر الفائدة السنوية بين 5% لدورية صرف العائد الشهرية، و5.05% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.10% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.15% لدورية صرف العائد السنوية.

يبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

بنك القاهرة

- شهادة البريمو لمدة 3 سنوات: سعر العائد يتراوح بين 5.30% سنويًا، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية و5.15% لدورية صرف العائد الشهرية.

- شهادة البريمو آجال 5 سنوات: سعر الفائدة يتراوح بين 5.15% للعائد السنوي، و5.10% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوية، و5.05% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوية، و5% سنويا دورية صرف العائد الشهرية.

- شهادة البريمو آجال 7 سنوات سعر الفائدة: تصل إلى 5.05% بدورية صرف سنوية، و5% سنويا بدورية صرف نصف سنوية، و4.95% سنويا بدورية صرف ربع سنوية، و4.90% سنويا بدورية صرف شهرية.

ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

البنك التجاري الدولي

- شهادة أجل 3 سنوات: سعر العائد السنوي يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

- شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

- شهادة أجل 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من ألف دولار.

بنك البركة

شهادة ذات أجل 3 سنوات: تصرف فائدة بسعر سنوي 5.25% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى 100 دولار ومضاعفاته.