قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، تعرف على المعفيين من بطاقة الصيد

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (٣٥) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصيادون المعفون من بطاقة الصيد.

ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

قانون حماية وتنمية البحيرات

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

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وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

- الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

قانون تنمية البحيرات

١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

شروط استخدام المراكب وفقًا لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

١٣ - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

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