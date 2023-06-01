الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، تعرف على المعفيين من بطاقة الصيد

الصيد فى البحيرات،
الصيد فى البحيرات، فيتو

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حددت المادة (٣٥) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصيادون المعفون من بطاقة الصيد.

ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

 

قانون حماية وتنمية البحيرات

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

-إعلانات-

وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

- الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

قانون تنمية البحيرات
١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

 

شروط استخدام المراكب وفقًا لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

١٣ - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثروة المائية تنمية البحيرات والثروة السمكية تنمية البحيرات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية قانون تنمية البحيرات قانون حماية وتنمية البحيرات

مواد متعلقة

وثيقة حكومية تطالب المواطنين بتغيير الثقافة الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار

هل رفع الفائدة الحل الأمثل لخفض التضخم وتجنب الركود؟ رئيس موازنة النواب يجيب

خبيرة اقتصادية: ضرورة وضع خطة عاجلة بالتنسيق بين المالية والمركزي لعلاج مشكلة التضخم

3 أسباب اعتمد عليها محامي قاتل نيرة للطعن على حكم إعدامه (مستندات)

البرنامج المهني لمعرض القاهرة للكتاب يحافظ على حقوق صناعة النشر فى 9 ورش

التقشف.. الدواء المر، وتعليمات مشددة من مدبولي “امسكوا إيديكم شوية”

أسامة‭ ‬داود‭ ‬يكشف‭:‬ إهدار‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعات‭ ‬فى‭ ‬مناقصة‭ ‬تطوير‭ ‬مستشفى‭ ‬57357

أخبار مصر اليوم: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة.. وإجراء من التموين لمنع تلاعب التجار بالدعم

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، متاحة الآن على 0900

أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

للرد على نزار الفارس، مهندس يطلب حورية فرغلي للزواج مقابل مليون دولار أمريكي

آل باتشينو عن حمل حبيبته الكويتية نور الفلاح: حدث بالخطأ

شيحة: أعتذر للوسط الرياضي.. لم ننسحب حتى لا نخسر نقاط

دوري أبطال أفريقيا، وصول بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

وزارة الإسكان تحدد شروط حجز أراضى المقابر

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية