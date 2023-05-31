الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن توقيع الكشف الطبي على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هانى جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الشهداء بوادي النطرون على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1119 مواطنًا مجانًا.

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وضمت القافلة عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية ( الباطنة 254 - الأطفال 397 - الجراحة 135 - النساء 80 - تنظيم الأسرة 13 - العظام 157 - الأسنان 83 ).

كما تم إجراء تحاليل لعدد 202 حالة بمعمل الدم و127 بمعمل الطفيليات وكشف مبكر ضغط وسكر لـ 115 حالة، بالإضافة إلى وجود جهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما يتم صرف الدواء اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
 

الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة
الكشف على 1119 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون بالبحيرة

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البحيرة وادى النطرون قافلة طبية مجانية قافلة طبية ادارة القوافل الطبية التثقيف الصحي

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