الأربعاء 31 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

إل جي مصر تكشف عن تقنية المضخة الحرارية العاكسة

إل جي، فيتو
إل جي، فيتو

كشفت  إل جي عن إطلاق تقنية المضخة الحرارية العاكسة والتى استخدمتها فى أجهزة  التجفيف  بسعة 8 كجم والتى تعمل بحسب الشركة على توفير الطاقة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جهاز إل جي. 

مواصفات جهاز إل جي 

و كشفت الشركة ان  الجهاز يأتى   يتسم  بلوحة تحكم سهلة الاستخدام وشاشة LED كبيرة بجانب  تقنية Sensor Dry  LG، والتي تكتشف مستوى الرطوبة حيث أكد  بيلي كيم، مدير عام، إل جي مصر على الالتزام  بأجهزة مبتكرة استكمالًا لمجموعة LG  الموفرة للطاقة.

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وكانت  إل جي قد كشفت   تقديم مبرد Multi V،  للحصول على AHRI  حيث  يتسم  بالوحدة الخارجية ذات السعة الكبيرة والتي تقوم باستخدام ضاغط Ultimate Inverter Compressor  والموفر للطاقة ويحظى بنظام VRF كما تم اختبار المبرد الحلزوني العاكس المبرد بالهواء، والذي يستفيد من تقنية الأنفرتر المتقدمة من إل جي حيث  حصلت إل جي إلكترونيكس على جائزة الأداء من معهد التكييف والتدفئة والتبريد للعام السادس على التوالي، واجتازت جميع حلول HVAC من إل جي، البالغ عددها 67 والتي تم تقديمها، تقييمات AHRI الصارمة للعام الثالث على التوالي وتمثل الحلول سبع فئات من المنتجات - بما في ذلك، لأول مرة، نظام تهوية استعادة الطاقة (ERV)، بالإضافة إلى منتجات أخرى تم تقييمها من فئات HVAC. 

ترشيح متعدد الجسيمات 

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من ناحية أخرى أطلقت  إل جي جهاز  "PuriCare360 " حيث  يعمل الجهاز   على تنقية الهواء بشكل شامل ويقدم الهواء النظيف بسرعة أعلى بنسبة 24% باستخدام تقنية معززة  كما يحتوي الجهاز  على المرشح HEPA H13 من الفئة الطبية مع الترشيح على 6 خطوات حيث  يحجز الترشيح المتعدد الجسيمات غير المرغوب فيها من بكتيريا وفيروسات وغبار ومسببات حساسية ورائحة بفعالية تبلغ 99.99%.

ومجموعة إل جي الكورية مقرها الرئيسي فى  كوريا الجنوبية وتعتبر هذه الشركة ثاني أكبر شركة قابضة حيث تنتج الإلكترونيات والكيماويات ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعمل الشركات التابعة لها مثل شركة إل جي إلكتروني كس  وتتواجد منتجات إل جي في أكثر من 80 بلدا ومؤسس شركة إل جي القابضة كوإن-هوي الذي أسس في البدء شركة لاك هوي الكيميائية الصناعية في عام 1947 التي تسمى حاليا إل جي التي تسمى حاليا إل جي. 

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إل جي المضخة المضخة الحرارية العاكسة أجهزة التجفيف توفير الطاقة

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