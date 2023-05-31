الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

تعليم البحيرة تنشر شروط الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣،  وتسجيل رغبات الطلاب  الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين فى الالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 

تعليم البحيرة تنشر شروط وضوابط الالتحاق بالمدارس التكنولوجية

وأوضحت أن استكمال الإجراءات سيتم وفق الشروط المحددة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمراحل الثانوية، مشيرة إلى أن الشروط موضحة أدناه عبر الرابط المخصص لإبداء الرغبة للالتحاق بتلك المدارس وهو: 
https://iatseg.org/admission/
 

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والمدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

وأكد يوسف الديب  - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال لقاءه مع  خالد برديسي – مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبحيرة على مدى الاهتمام بطلاب الشهادة الاعدادية وضرور توعيتهم بالالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية بمختلف المحافظات المتاحة لطلاب محافظة البحيرة والتى لها علاقة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم  مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.


وأضاف  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.وكذلك أنه تتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جدير بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي معايير الجودة العالمية، كما أن الوزارة تعطي فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم متمنيا لطلابنا دوام التوفيق والنجاح بكل المراحل التعليمية.

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