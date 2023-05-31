نقيب الأطباء البيطريين يعرض أزمة توقف التعيينات خلال جلسة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام، بالدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لتقديم مذكرات بشأن إجراء تعيينات للأطباء البيطريين فى القطاع الحكومى وهيئة سلامة الغذاء وضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة لقانون كادر المهن الطبية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

جاء ذلك خلال مشاركة النقيب العام باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

-إعلانات-

وأوضح سليم، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، وقد أدي هذا الى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد إلى مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها، علمًا بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات.

مديريات الطب البيطري

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبًا بيطريًا فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة، علمًا بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

الرقابة الصحية على الغذاء

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، ويحقق الأمان الصحي للحوم والألبان والأسماك، ومنتجاتهم تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



